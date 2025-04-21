На территории медицинской части было обустроено специальное помещение, которое использовали как камеру для пыток.

Государственное бюро расследований разоблачило факты жестоких пыток в Полтавском СИЗО.

Согласно сообщению ГБР, сотрудники учреждения издевались над лицами, которые отказывались сотрудничать с администрацией, нарушали распорядок или жаловались на действия сотрудников. Для этого на территории медицинской части было обустроено специальное помещение, которое использовали как камеру пыток.

"В небольшой комнате заключенных привязывали к металлической кровати, оставляя без еды, воды и возможности воспользоваться туалетом на несколько суток. Один из пострадавших за последние три года пережил такое жестокое обращение более десяти раз", – информировали в ГБР.

Видео дня

Несколько дней назад оперативники Бюро зафиксировали очередные издевательства над заключенными. Двум сотрудникам учреждения – дежурному и старшему корпуса отдела режима и охраны – сообщено о подозрении в пытках (ч. 3 ст. 127 УК Украины). Именно они непосредственно завели потерпевшего в помещение и привязали его к кровати.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Продолжаются следственные действия для установления всех эпизодов и полного круга лиц, причастных к пыткам.

Внимание! Видео содержит чувствительные кадры.

Инциденты с пытками заключенных

В прошлом году исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко заявлял, что пытки заключенных – это регулярная практика некоторых колоний. Он сказал об этом, комментируя выявленные ГБР факты издевательства и избиения служащими заключенных Госучреждения "Божковская исправительная колония (№16)" в Полтавской области.

Тогда было опубликовано видео избиения заключенных. Задокументирован факт пыток в феврале 2022 года осужденного в течение почти одного часа. Все это сопровождалось постоянным психологическим давлением.

Вас также могут заинтересовать новости: