Тело писательницы со следами насильственной смерти нашел ее сын.

В Гамбурге убили немецкую писательницу Александру Фрелих. Ее тело нашли в плавучем доме в районе Мурфлит, сообщает The Guardian.

Уточняется, что тело 58-летней писательницы, чьи романы признаны бестселлерами в Германии, было найдено одним из ее трех сыновей 22 апреля.

Полиция приступила к расследованию убийства. Прибывшие на место происшествия правоохранители изъяли волокна и остатки крови. Вода вокруг плавучего дома также была обследована. Полиция предположила, что там может быть орудие убийства.

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Издание BILD сообщило со ссылкой на представителя полиции Серен Цимбал, что установлена причина смерти Фрелих. После вскрытия стало известно, что она погибла из-за травмы от тупого предмета. Правоохранительные органы разыскивают подозреваемого в убийстве.

В то же время, сосед писательницы рассказал изданию, что в ночь, когда было совершено преступление, он слышал выстрелы.

Что известно об Александре Фрелих

Издание The Guardian пишет, что свою карьеру писательница начала в Украине. Фрелих основала в Киеве женский журнал. Позже она вернулась в Германию, где работала как независимая журналистка в таком журнале, как Stern.

Свой дебютный роман "Моя русская свекровь и другие катастрофы" Фрелих представила в 2012 году. Он вошел в список бестселлеров Der Spiegel.

Спустя четыре года писательница представила криминальный роман "Смерть - это уверенность". Позже она выпустила книгу "Скелеты в шкафу".

Нападения на украинцев в Германии

Как писал УНИАН, в 2024 году в Германии было совершено нападение на подростка из Украины. Под Дюссельдорфом мужчина сделал украинцу ксенофобские замечания, после чего ударил его по голове и скрылся с месте происшествия.

Также в Дюссельдорфе убили 17-летнего баскетболиста Владимира Ермакова. Егог друг попал в реанимацию.

Как стало известно, школьники напали на украинцев с ножами. Оба нападавших подростка уже попадали до этого в поле зрения полиции.

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