На Волыни за средства Евросоюза восстановили более 240 км осушительной сети

Об этом сообщается на странице Представительства ЕС в Украине в Facebook.

Сообщается, что проект осуществляется в 8 населенных пунктах Ратновского и Ковельского районов и предполагает восстановление 240 км мелиоративных каналов, проведение агрохимических обследований почв и мониторинговых исследований, разработку рекомендаций по ведению сельского хозяйства, внедрение современных форм управления сетью и обучение персонала, обучение сельского населения, что создаст предпосылки для увеличения сельскохозяйственных площадей под земледелие, сбор высоких урожаев на существующих угодьях и привлечение к сельскому хозяйству дополнительной рабочей силы.

К проекту с украинской стороны привлекались Волынская областная государственная администрация в сотрудничестве с Волынским областным управлением водных ресурсов, Полесской опытной станцией Национального научного центра «Институт почвоведения и агрохимии имени А.Н.Соколовского», Волынским филиалом государственного учреждения «Институт охраны почв Украины», Секретариатом Еврорегиона «Буг».