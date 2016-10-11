Германии ожидает от Украины создания рынка земли для финансирования проектов и прихода инвестиций

Германия ожидает от Украины создания рынка земли, что позволит финансировать соответствующие проекты и направлять инвестиции в страну.

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Об этом заявил государственный секретарь Федерального министерства экономики и энергетики Маттиас Махниг на бизнес-форуме в Киеве.

«Нужно пройти земельную реформу для того, чтобы иностранные инвесторы могли приходить в Украину, и это было бы серьезным условием финансирования проектов, можно было бы покупать землю и безопасно работать на ней», - сказал он.

Также Махниг отметил, что инвестиции немецкого правительства в ближайшей перспективе будут направлены в энергетический сектор Украины для увеличения энергоэффективности, однако значительного увеличения их объема стоит ожидать при условии продолжения Украиной необходимых реформ.

Как сообщал УНИАН, 6 октября Верховная Рада продлила действующий в Украине с 2001 года мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2018 года. Вместе с тем, введение рынка земли является одним из ключевых условий сотрудничества с ключевым кредитором Украины – Международным валютным фондом.