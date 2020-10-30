Окончательные результаты местных выборов должны быть установлены до 6 ноября включительно.

Уже установлены результаты выборов депутатов 64 местных советов и 84 сельских, поселковых и городских голов.

Читайте такжеПосле смерти мэра Новгород-Северского в городе проведут повторные выборыОб этом сообщает пресс-служба ЦИК.

«По информации, которая поступила в Секретариат Центральной избирательной комиссии от территориальных избирательных комиссий и размещена на официальном веб-сайте ЦИК, по состоянию на 16:00 30 октября установлены результаты местных выборов по выборам депутатов 64 местных советов (8 - городских, 15 - поселковых, 41 - сельского) в 23 регионах. Кроме того, признаны избранными 84 голов (20 - городских, 17 - поселковых, 47 - сельских) также в 23 областях», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на всех избирательных участках завершен процесс подсчета голосов избирателей и составления соответствующих протоколов УИК.

«Почти все участковые избирательные комиссии передали эти протоколы вместе с другой избирательной документацией в сельские, поселковые и городские ТИК. Этот процесс продолжается только в двух регионах, в менее 0,2% участковых избирательных комиссий от общего количества образованных: в Винницкой области - 30 УИК, а также в Одесской области - 27 УИК (только по подсчету голосов избирателей по выборам депутатов районного и областного совета)», - отметили в ЦИК.

Вместе с тем на сегодня продолжаются процессы уточнения протоколов о подсчете голосов избирателей отдельных УИК и проведения повторного подсчета голосов избирателей отдельными территориальными избирательными комиссиями на основании соответствующих решений.

Также происходит передача протоколов об итогах голосования по выборам депутатов районных и областных советов от ТИК территориальных громад (сельских, поселковых, городских) в районные и областные территориальные избирательные комиссии.

«Так, во всех регионах Украины районные ТИК приняли 682 таких протокола, что составляет более 45,4% от общего количества протоколов, которые должны быть получены. В свою очередь областные ТИК приняли 503 протокола (более 36,8%)», - добавили в Комиссии.

Там напомнили, что сельские, поселковые и городские ТИК составляют протоколы о результатах выборов по выборам депутатов сельского, поселкового и городского совета, а также соответствующего сельского, поселкового и городского головы. Кроме того, указанные ТИК составляют протоколы об итогах голосования по выборам депутатов районного и областного совета, которые передают в соответствующие районные и областные ТИК. Последние на основании этих протоколов устанавливают результаты выборов депутатов районных и областных советов.

Результаты выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов должны быть установлены не позднее чем на 12-й день после дня голосования, то есть до 6 ноября включительно.

Местные выборы в Украине

Очередные местные выборы в Украине состоялись 25 октября.

Их особенностью было то, что они проходили по пропорциональной системе с открытыми списками.

Украинцы выбирали в этот день 1 тыс. 780 депутатов областных советов и Киевсовета, 5 тыс. 366 депутатов районных советов, 11 тыс. 124 депутата городских советов, 562 депутата районных советов в городах с районным делением, 10 тыс. 284 депутата поселковых советов, 14 тыс. 006 депутатов сельских советов, 370 городских голов, 428 поселковых голов и 623 сельских голов.

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Автор: Тамара Отовская