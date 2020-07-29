Рабинович рассказал о мэрах от ОПЗЖ на выборах

Перед тем как назвать кандидатов на пост мэра, политическая партия «Оппозиционная платформа – За життя» проводит углубленное социологическое исследование по всем городам Украины.

Об этом сообщил народный депутат Украины, сопредседатель партии «ОПЗЖ» Вадим Рабинович на своей странице в социальной сети Facebook.

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«Меня все чаще спрашивают о том, кого и в каких городах мы будем выдвигать на мэров. Никакой конспирологии. Мы проводим углубленное социологическое исследование по всем городам. По людям. По проблемам. Будут результаты – будут кандидаты», – пояснил парламентарий.

Политик отметил, что предварительно «Оппозиционная платформа – За життя» определилась с кандидатом на пост мэра Харькова.

«Исключением стал Харьков – там мы выдвинули Александра Фельдмана. Он член нашей фракции и имеет второй (пока) рейтинг в городе!» – рассказал народный депутат.

Он также отметил, что других решений партия пока не принимала.

«Ошибочные заявления о других уже принятых решениях – они несколько преждевременны», – резюмировал Вадим Рабинович.

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