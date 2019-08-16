ЦИК установила результаты выборов в последнем мажоритарном округе

Центризбирком признал избранным народным депутатом в округе №210 самовыдвиженца Бориса Приходько.

Центральная избирательная комиссия установила результаты внеочередных парламентских выборов в округе №210.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, сегодня на заседании ЦИК приняла постановление "О фактах нарушения избирательного законодательства окружной избирательной комиссией по выборам народных депутатов Украины одномандатного избирательного округа № 210 на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года".

Также во время заседания на основании протоколов участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей в ОИО № 210, в том числе уточненных, а также протоколов окружной избирательной комиссии ОИО № 210 комиссия установила итоги голосования в этом округе, о чем составила соответствующий протокол.

Таким образом, ЦИК признала избранным народным депутатом в округе №210 самовыдвиженца Бориса Приходько.

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Как сообщал УНИАН, 5 августа Центризбирком установил результаты внеочередных парламентских выборов в 198 из 199 округов. В одномандатном избирательном округе №210 результаты выборов в определенный законодательством срок (до 5 августа включительно) установить не удалось из-за того, что комиссия не успела во исполнение решения суда осуществить повторный подсчет голосов на ряде участков. Поэтому ОИК дали больше времени и обязали ее транспортировать соответствующие документы в ЦИК до 16.00 6 августа.

6 августа ЦИК заслушала уточненный протокол ОИК ОИО №210 об итогах голосования в округе и приняла его на обработку.

7 августа ЦИК обязала ОИК округа №210 еще раз уточнить протокол об итогах голосования в округе из-за того, что ОИК составила предыдущие уточненные протоколы без обработки списков избирателей и выписок из списка избирателей на всех избирательных участках, а пакеты с надписью "Список избирателей" комиссией не открывались и не исследовались.

15 августа ЦИК обязала окружную комиссию округа №210 составить очередной уточненный протокол об итогах голосования. На этот раз соответствующее решение Центризбиркома обусловлено постановлением суда, который обязал комиссию признать недействительным голосование на избирательном участке №740243.

16 августа ЦИК досрочно прекратила полномочия всего состава ОИК округа №210 и взяла на себя его полномочия по установлению итогов голосования в округе из-за того, что ОИК так и не выполнила решение ЦИК от 15 августа.

В то же время комиссия приняла решение обратиться в Нацполицию для обеспечения сохранности избирательной документации указанной ОИК до формирования ее нового состава и реагирования по закону.

В этот же день ЦИК признала недействительным голосования на избирательном участке № 740243 этого округа.