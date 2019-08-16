У комиссии округа №210 в Прилуках собрались неизвестные молодчики, ЦИК решила распустить ОИК

Результаты голосования на скандальном округе Черниговщины будет устанавливать Центризбирком.

Возле здания окружной комиссии №210 в Прилуках Черниговской области собрались неизвестные молодые люди в масках, а внутрь дома, где заседает ОИК, бросили дымовую шашку.

Об этом сообщает «Слово и дело».

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По данным издания, молодые люди забросили на этаж, где заседает окружная комиссия, дымовую шашку, чтобы «выкурить» оппонентов и получить доступ к бюллетеням.

Между тем, Центральная избирательная комиссия приняла решение прекратить полномочия окружной комиссии №210, поскольку последняя вовремя не предоставила уточненный протокол с результатами голосования, как того требовала ЦИК.

Именно Центризбирком, отметили в пресс-службе комиссии, теперь будет устанавливать результаты выборов в данном округе.

Кроме того, ЦИК решила обратиться к Национальной полиции Украины для обеспечения сохранности избирательной документации указанной ОИК до формирования ее нового состава и реагирования по закону.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 августа, в одномандатном избирательном округе №210 под зданием окружной избирательной комиссии в Прилуках Черниговской области возникли столкновения.