ЦИК снова требует от комиссии округа №210 уточненный протокол об итогах голосования

В этот раз соответствующее решение Центризбиркома обусловлено постановлением суда, который обязал комиссию признать недействительным голосование на избирательном участке №740243.

Центральная избирательная комиссия обязала окружную комиссию округа №210 составить очередной уточненный протокол об итогах голосования.

Как передает корреспондент УНИАН, член ЦИК Ольга Желтова отметила, что сегодня Комиссия получила постановление Шестого апелляционного админсуда от 14 августа, согласно которому суд оставил без изменений решение Черниговского окружного админсуда от 10 августа.

Читайте такжеСавченко объяснила свое поражение на выборах «дешевым алкоголем и сексом» у себя в округе (видео)

Желтова напомнила, что 10 августа вышеупомянутый суд постановил признать противоправными действия ОИК округа №210 по составлению уточненного протокола об итогах голосования 6 августа и обязал комиссию признать недействительным голосование на избирательном участке №740243.

Таким образом, ЦИК обязала ОИК рассмотреть вопрос о внесении изменений в установленные итоги голосования в округе с учетом решения суда и составить уточненный протокол и вместе с другой избирательной документацией транспортировать его в ЦИК не позднее 12:00 16 августа.

Как сообщал УНИАН, 5 августа Центризбирком установил результаты внеочередных парламентских выборов в 198 из 199 округов. В одномандатном избирательном округе №210 результаты выборов в определенный законодательством срок (до 5 августа включительно) установить не удалось, ввиду того что комиссия во исполнение решения суда не успела осуществить повторный подсчет голосов на ряде участков. Поэтому ОИК предоставили больше времени и обязали ее транспортировать соответствующие документы в ЦИК до 16:00 6 августа.

6 августа ЦИК заслушала уточненный протокол ОИК ОВО № 210 об итогах голосования в округе и приняла его на обработку.

7 августа ЦИК обязала ОИК округа №210 еще раз уточнить протокол об итогах голосования в округе, из-за того, что ОИК составила предварительные уточненные протоколы без обработки списков избирателей и выдержек из списка избирателей на всех избирательных участках, а пакеты с надписью "Список избирателей" комиссией не открывались и не исследовались.