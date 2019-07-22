Разумков назвал вероятное время начала работы нового парламента
12:16, 22 июля 2019Выборы 2019
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Глава партии "Слуга народа" выразил надежду, что новый созыв парламента приступит к выполнению обязанностей как можно быстрее.
Дмитрий Разумков / Фото УНИАН
Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков полагает, что новый созыв Верховной Рады может начать работу в конце августа - начале сентября.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время брифинга в избирательном штабе партии.
"Я думаю, что первое заседание, как мы и говорили вчера, может быть или конец августа, или начало сентября. В первую очередь, это не совсем зависит от нас, это зависит от ЦИК, когда будут результаты", - сказал Разумков.
Он выразил надежду, что с этим затягивать не будут, и новый созыв парламента приступит к выполнению обязанностей как можно быстрее.
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