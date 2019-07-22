Разумков назвал вероятное время начала работы нового парламента

Глава партии "Слуга народа" выразил надежду, что новый созыв парламента приступит к выполнению обязанностей как можно быстрее.

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков полагает, что новый созыв Верховной Рады может начать работу в конце августа - начале сентября.

Читайте такжеВ ЦИК назвали причины низкой явки на парламентские выборы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время брифинга в избирательном штабе партии.

"Я думаю, что первое заседание, как мы и говорили вчера, может быть или конец августа, или начало сентября. В первую очередь, это не совсем зависит от нас, это зависит от ЦИК, когда будут результаты", - сказал Разумков.

Он выразил надежду, что с этим затягивать не будут, и новый созыв парламента приступит к выполнению обязанностей как можно быстрее.