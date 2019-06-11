Парубий не предоставил документов КСУ о выходе из коалиции трех фракций – судья

Председатель ВР Андрей Парубий не проинформитровал Конституционный суд, сколько депутатов было в составе коалиции после выхода из нее трех парламентских фракций.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий не представил Конституционному суду документы о выходе из парламентской коалиции фракций "Самопомич", "Батькивщина" и Радикальной партии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Палаты Конституционного суда Украины, где продолжается рассмотрение дела по представлению народных депутатов относительно конституционности указа президента о роспуске парламента, заявил судья-докладчик Виктор Кривенко.

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"Материалы деятельности коалиции с 18 февраля 2016 года по настоящее время и список народных депутатов, входивших в коалицию депутатских фракций после 18 февраля 2016 года - эти материалы не были направлены в адрес Конституционного суда", - заявил Кривенко.

Как сообщал УНИАН, 17 мая фракция «Народный фронт» заявила о выходе из коалиции. Парубий объявил о прекращении деятельности коалиции в парламенте.

Согласно законодательству, после объявления об отсутствии коалиции фракции могут в течение 30 дней договориться о создании новой. В случае, если коалиция не создана, президент имеет право объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы. Однако за полгода до очередных парламентских выборов, которые были запланированы на 27 октября, законодательством установлен мораторий на досрочный роспуск Верховной Рады.

21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий ВР и назначении внеочередных выборов на 21 июля.

24 мая представители "Народного фронта" внесли в Конституционный суд представление, которым просят признать неконституционным указ о роспуске Верховной Рады.

6 июня Парубий заявил, что в составе коалиции до выхода фракции «Народный фронт» было 227 народных депутатов.