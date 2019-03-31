КИУ о голосовании Ляшко: наказание до трех лет ограничения свободы

МВД также отметило, что совершенные действия Ляшко на избирательном участке нарушают закон о тайном голосовании.

Комитет избирателей Украины (КИУ) заявляет о вероятном нарушении закона кандидатом на пост президента Украины Олегом Ляшко 31 марта.

Читайте такжеВыборы президента Украины: онлайн трансляция (обновляется)

«Во время голосования на одном из участков... Олег Ляшко продемонстрировал в присутствии телекамер и избирателей бюллетень с результатами своего волеизъявления. Согласно ст. 7 закона «О выборах президента Украины» голосование на выборах президента Украины является тайным. Фотографирование, видеофиксация любым способом результатов волеизъявления избирателей в кабине для тайного голосования, а также демонстрация избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования запрещаются и являются нарушением тайны голосования», – пишет КИУ в Facebook.

«Согласно ст. 159 Уголовного кодекса ("нарушение тайны голосования") :

1. Умышленное нарушение тайны голосования во время проведения выборов или референдума, которое выявилось в разглашении содержания волеизъявления гражданина, который принял участие в выборах или референдуме, наказывается штрафом от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет», – напоминают в КИУ.

Между тем, в МВД также отреагировали на поведение Ляшко на избирательном участке. Правоохранители дадут правовую оценку действиям кандидата в президенты Олега Ляшко, который во время голосования продемонстрировал журналистам свой заполненный бюллетень. Об этом во время брифинга сказал советник главы Министерства внутренних дел Иван Варченко.

По его словам, часть нарушений в день выборов связана с непониманием избирателей или сознательным нарушением ст. 7 закона о выборах - нарушение тайны голосования. В частности, это касается и кандидата в президенты, лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко, который продемонстрировал свой выбор на камеры журналистов.

"Один из кандидатов на пост президента сегодня сделал ту вещь, которая так же может квалифицироваться как та, что имеет признаки уголовного преступления, а именно – тоже раскрыл тайну голосования", - сказал представитель МВД.

"Закон прямо запрещает демонстрацию избирательного бюллетеня в помещении для голосования, не в кабинке, где вы осуществляете, а уже в помещении. То есть, разворачивать бюллетень, показывать людям и рассказывать "вот, как я проголосовал", - этого делать нельзя", - подчеркнул Варченко.

Он подчеркнул, что законом прямо запрещается публичная демонстрация "птички", которая поставлена в бюллетене избирателем. "Нарушение этой нормы закона так же может тянуть за собой ответственность до трех лет ограничения свободы", - заявил советник главы МВД.

Отмечается, что действия Ляшко будут оценены правоохранителями. "Полиция квалифицирует сейчас эти случаи, все случаи, которые будут происходить сегодня, и обязательно будет дана правовая оценка", - подчеркнул Варченко.

Как сообщал УНИАН, 31 марта лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко проголосовал на выборах президента и показал на камеры бюллетень со своим голосом.