Полиция получила уже почти 400 заявлений и сообщений относительно выборов (инфографика)

В основном нарушения связаны с незаконной агитацией, подкупом избирателя, повреждением бюллетеня, и тому подобным.

По состоянию на 13.00 в национальную полицию Украины поступило 384 заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом.

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Как сообщается в Twitter Нацполиции, правоохранители открыли четыре уголовных производства относительно выборов.

«В основном нарушения связаны с незаконной агитацией, подкупом избирателя, повреждением бюллетеня, фотографированием бюллетеней», – указано в сообщении.

#вибори2019

По состоянию на 13.00 в полицию поступило 384 заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом. Полицейские открыли 4 уголовных производства. В основном нарушения связаны с незаконной агитацией, подкупом избирателя, повреждения бюллетеня, фотографированием бюллетеней pic.twitter.com/fqqBA5PB0M — Национальная Полиция (@NPU_GOV_UA) March 31, 2019

Справка УНИАН. Сегодня, 31 марта, в Украине проходят очередные президентские выборы.

Согласно календарного плана выборов, участки для голосования открылись в 8:00 и будут работать до 20:00 включительно.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 39 кандидатов в президенты, создано 200 избирательных округов. Количество избирательных участков, по данным сайта ЦИК, составляет 29 тыс. 989. В заграничном избирательном округе - 101 избирательный участок.