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Полиция получила уже почти 400 заявлений и сообщений относительно выборов (инфографика)

13:41, 31 марта 2019
Выборы 2019
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Полиция отчитывается о нарушениях на выборах президента / фото УНИАН

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Как сообщается в Twitter Нацполиции, правоохранители открыли четыре уголовных производства относительно выборов.

«В основном нарушения связаны с незаконной агитацией, подкупом избирателя, повреждением бюллетеня, фотографированием бюллетеней», – указано в сообщении.

Twitter
Twitter

Справка УНИАН. Сегодня, 31 марта, в Украине проходят очередные президентские выборы.

Согласно календарного плана выборов, участки для голосования открылись в 8:00 и будут работать до 20:00 включительно.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 39 кандидатов в президенты, создано 200 избирательных округов. Количество избирательных участков, по данным сайта ЦИК, составляет 29 тыс. 989. В заграничном избирательном округе - 101 избирательный участок.

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Новость в сюжете: Выборы президента Украины 2019
Теги: #полиция#выборы