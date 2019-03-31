Ляшко под камеры "засветил" свой бюллетень и нарушил закон (фото, видео)

Олег Ляшко перед журналистами нарушил тайну голосования.

Лидер фракции Радикальной партии в Раде и кандидат в президенты Украины Олег Ляшко, придя на избирательный участок, проголосовал за себя и "засветил" бюллетень перед камерами.

Это можно было увидеть в трансляции, которую политик устроил на своей странице в Facebook.

Согласно законодательству Украины, демонстрировать избирателю результаты волеизъявления в помещении для голосования строго запрещено, поскольку является нарушением тайны голосования.

К слову, Ляшко голосовал в Киеве вместе со своей супругой Роситой.

Перед тем как поставить галочку в бюллетене лидер "Радикалов" заявил: "Эта ручка голосует только за Ляшко".

"Сегодня у нас есть уникальный шанс все изменить. Голосуем с Роситой Ляшко, чтобы было меньше свиней у власти и больше коров в деревне!" — заявил политик перед тем, как бросить бюллетень в щель урны.

Справка УНИАН. Сегодня, 31 марта, в Украине проходят очередные президентские выборы.

Согласно календарному плану выборов, участки для голосования открылись в 8.00 и будут работать до 20.00 включительно. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 39 кандидатов в президенты. В Украине создано 199 избирательных округов.

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Ориентировочное количество избирательных участков, по данным сайта ЦИК, составляет 29 тысяч 888. В заграничном избирательном округе - 101 избирательный участок.

ЦИК зарегистрировала 2 тысячи 344 наблюдателя от иностранных и международных организаций на выборах президента. В обеспечении общественного порядка в Украине задействованы более 135 тысяч правоохранителей. Кампания по выборам президента Украины официально стартовала 31 декабря 2018 года.

В соответствии с календарным планом мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов президента, результаты голосования Центризбирком должен установить до 10 апреля.

Если ни один из кандидатов не наберет сегодня, 31 марта, более 50% голосов, то 21 апреля должен состояться второй тур выборов, в который выйдут кандидаты, занявшие первые два места по итогам первого тура. В случае проведения второго тура ЦИК официально должна объявить результаты выборов до 1 мая 2019 года, а инаугурация новоизбранного президента должна состояться до 31 мая.

Новоизбранный президент должен вступить на пост не позднее, чем через 30 дней после объявления официальных результатов выборов.