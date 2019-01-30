Специалисты дали советы, как проголосовать на выборах независимо от прописки

Почти миллион украинцев не имеют места регистрации и не смогут проголосовать на президентских выборах без специальных документов.

Центральная избирательная комиссия сообщает, что почти миллион граждан Украины не имеют места регистрации.

Этих граждан не будут вносить в списки избирателей. Проголосовать за нового президента они смогут, только после обращения в центр учета бездомных. Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что с начала избирательного процесса более 5 тысяч украинцев уже сменили свое место голосования. Сделать это можно в отделе госрегистрации избирателей в каждом городе.

Журналисты посетили отдел ведения реестра избирателей Печерской райгосадминистрации. Сейчас там нет очередей, но уже в марте они появятся.

Во всех городах Украины есть отдел госреестра избирателей. Туда нужно принести: паспорт и копии всех заполненных страниц; документ, который подтверждает факт проживания или пребывания человека в этом городе; справку с работы или справку с учебы.

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То есть любые документы, подтверждающие смену места голосования. После этого заполняется заявление, в котором следует указать участок, на котором избиратель хочет проголосовать. Подавать заявление нужно лично.

Но есть еще такие украинцы, которые вообще не имеют места регистрации, их более 980 тысяч. Такие граждане Украины смогут проголосовать, только если обратиться в центр учета бездомных граждан, где им определят адрес.

В свою очередь, избиратели, которые официально проживают за границей, автоматически вносятся в списки на избирательных участках. Там они смогут проголосовать на выборах в 2019 году.

А вот те, кто на время выборов собираются путешествовать за границей, должны позаботиться об изменении своего места голосования заранее.

Для этого нужно либо обратиться в консульское учреждение, о включении в реестр зарубежного избирательного участка, или воспользоваться механизмом временного изменения места голосования без изменения избирательного адреса.

Стоит отметить, что изменить место голосования можно до 25 марта, потому что за 5 дней до голосования заявления прекратят принимать. Кроме того, если будет второй тур президентских выборов, то всю процедуру придется повторить.

Как сообщалось, от 31 декабря 2018 года в Украине официально стартовала президентская избирательная кампания. Кандидаты в президенты могут подавать документы на рассмотрение Центральной избирательной комиссии. Процедура регистрации завершится 3 февраля. Сами выборы назначены на 31 марта 2019 года.