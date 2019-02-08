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В ЦИК рассказали, какие организации отправят своих наблюдателей на выборы президента

15:29, 08 февраля 2019
Выборы 2019
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В ЦИК рассказали о зарегистрированных международных наблюдателях / фото УНИАН

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 109 официальных наблюдателей от иностранных и международных организаций на выборах президента.

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Как передает корреспондент УНИАН, во время сегодняшнего заседания зарегистрировано 18 наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ.

Кроме того, зарегистрировано 13 наблюдателей от Общественного союза “Международное сообщество по правам человека”, 49 от Международной неправительственной организации “Canadem”, 7 - от Национального демократического института международных отношений, 1 - от Мирового конгресса украинцев, 12 - от Украинского конгрессового комитета Америки и 9 - от Германии.

Таким образом, как отметили в ЦИК, по состоянию на 8 февраля зарегистрировано 109 наблюдателей от иностранных и международных организаций.

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Теги: #Украина#выборы