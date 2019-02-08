В ЦИК рассказали, какие организации отправят своих наблюдателей на выборы президента
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 109 официальных наблюдателей от иностранных и международных организаций на выборах президента.
Читайте такжеВ отчетах ОБСЕ нет ни слова о незаконных российских "выборах" в оккупированном Крыму – Геращенко
Как передает корреспондент УНИАН, во время сегодняшнего заседания зарегистрировано 18 наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ.
Кроме того, зарегистрировано 13 наблюдателей от Общественного союза “Международное сообщество по правам человека”, 49 от Международной неправительственной организации “Canadem”, 7 - от Национального демократического института международных отношений, 1 - от Мирового конгресса украинцев, 12 - от Украинского конгрессового комитета Америки и 9 - от Германии.
Таким образом, как отметили в ЦИК, по состоянию на 8 февраля зарегистрировано 109 наблюдателей от иностранных и международных организаций.