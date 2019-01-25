Зеленский после подачи документов в ЦИК назвал себя политиком и презентовал программу "Страна мечты"

Он отметил, что его избирательная программа - это «Страна мечты», которую мы видим».

Шоумен Владимир Зеленский после подачи документов в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом в президенты Украины заявил, что у него сегодня двойной день рождения – как человека и как политика.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский заявил на брифинге для журналистов.

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«У меня сегодня двойной день рождения, во-первых, как у человека и как у политика, мне очень приятно быть здесь - я очень рад. Рядом со мной мои очень близкие люди - «кварталовцы», мои юристы, менеджеры, новые люди в направлении нашей партии «Слуга народа». Они рядом со мной, моя семья, все мои родные», - заявил он.

«После этого дня вы все поймете, люди поймут, что все-таки это была не какая-нибудь реклама, я человек слова, если я решил - я это делаю, это не фейк, я очень серьезно отношусь к нашей стране, к жизни каждого человека», - добавил Зеленский.

Он отметил, что подал в ЦИК свою предвыборную программу.

«Как я говорил, мы так и сделали - мы подключили наше интернет-сообщество, людей, которые вошли в «Зе-команду» и мы объединили их идеи по поводу нашей программы, также мы встречались с экспертами - это все вы можете увидеть», - добавил он.

Зеленский отметил, что это «рамочная программа» и она будет дорабатываться.

«Наша программа – это «Страна мечты», которую мы видим. Мы должны жить в другой стране - в Украине без коррупции, без проблем, без коррупционеров, в свободной демократической стране, в нашей целостной стране - от Донбасса до Крыма - это должно так быть», - подчеркнул он.