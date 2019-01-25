Зеленский подал в ЦИК документы для регистрации кандидатом в президенты (видео)

Вместе с Зеленским в ЦИК пришли актеры студии "Квартал-95" и поздравили его с днем рождения.

Шоумен Владимир Зеленский, выдвинутый партией "Слуга народа", подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом в президенты Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, подача документов состоялась около 11.00.

Перед подачей документов Зеленский фотографировался со всеми желающими и раздавал автографы.

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Вместе с ним в ЦИК пришли в том числе актеры студии "Квартал-95", которые поздравили кандидата в президенты с днем рождения. Зеленскому сегодня исполнился 41 год.

Ожидается, что после подачи документов Зеленский даст брифинг для журналистов и представит свою избирательную программу.

Как сообщал УНИАН, 21 января партия "Слуга народа" на внеочередном съезде выдвинула Зеленского кандидатом в президенты. Съезд прошел в неформальной обстановке. Делегатов и гостей съезда угощали пиццей, соком и бургерами.