Зеленский подал в ЦИК документы для регистрации кандидатом в президенты (видео)
Шоумен Владимир Зеленский, выдвинутый партией "Слуга народа", подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации кандидатом в президенты Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, подача документов состоялась около 11.00.
Перед подачей документов Зеленский фотографировался со всеми желающими и раздавал автографы.
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Вместе с ним в ЦИК пришли в том числе актеры студии "Квартал-95", которые поздравили кандидата в президенты с днем рождения. Зеленскому сегодня исполнился 41 год.
Ожидается, что после подачи документов Зеленский даст брифинг для журналистов и представит свою избирательную программу.
Как сообщал УНИАН, 21 января партия "Слуга народа" на внеочередном съезде выдвинула Зеленского кандидатом в президенты. Съезд прошел в неформальной обстановке. Делегатов и гостей съезда угощали пиццей, соком и бургерами.