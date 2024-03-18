Поддержка экс-президентом Путина заставляет экспертов беспокоиться об американских интересах и безопасности за рубежом

Похвала и поддержка Владимира Путина со стороны Дональда Трампа вызывают тревогу среди бывших сотрудников разведки и других экспертов. Они опасаются, что президентство Трампа будет выгодно Москве и нанесет ущерб американской демократии и интересам за рубежом.

Издание The Guardian пишет, что критики опасаются, что в случае повторного избрания Трамп поможет России добиться выгодного мирного соглашения, прекратив помощь Киеву.

"Трамп воспринимает Путина как сильного человека", - говорит Фиона Хилл, старший научный сотрудник Брукингского института и сотрудник по вопросам национальной безопасности в первые два года администрации Трампа. "В каком-то смысле они работают параллельно, потому что оба пытаются ослабить США, но по совершенно разным причинам".

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Бывшие офицеры также опасаются, что Трамп может разрушить американскую разведку, назначив на свои посты сторонников ультраправых взглядов, таких как генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн, который в 2017 году недолго был советником Трампа по национальной безопасности, а затем признал себя виновным во лжи ФБР о своих контактах с российским послом во время переходного периода.

Глубокие опасения по поводу еще одного президентства Трампа отчасти объясняются тем, что в 2018 году он принял слова Путина о том, что Россия не вмешивалась в выборы 2016 года, несмотря на убедительные доказательства обратного со стороны сотрудников американской разведки, доклад двухпартийной комиссии Сената и расследование специального советника Роберта Мюллера.

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Двухлетнее расследование Мюллера показало, что вмешательство России в дела Трампа в 2016 году было "масштабным и систематическим". Были и другие признаки, что Трамп сблизился с Россией во время своего президентства, включая странную встречу в Овальном кабинете с российским послом и министром иностранных дел, на которой Трамп поделился секретной информацией.

Хилл добавила, что "Трамп шокирующе невежественен" в вопросах внешней политики. Он редко читал материалы, которые ему давали перед встречами. Он представляет угрозу не столько для России, сколько для США, учитывая его подход к управлению".

Другие бывшие чиновники высказывают аналогичные опасения.

"Я думаю, что Трамп и Путин - хорошо дополняют друг друга. У них общие цели и задачи ", - сказал Дуглас Лондон, отставной старший оперативный сотрудник ЦРУ.

Он опасается, что Трамп "будет использовать ЦРУ как свою собственную преторианскую гвардию. Он может сделать это, используя уникальные возможности и полномочия агентства, чтобы шпионить, заставить замолчать и, возможно, даже причинить вред своим врагам".

В Трампе нет буквально ничего, что позволило бы предположить, что он поставит интересы США выше своих собственных при любых обстоятельствах

Аналогичным образом, ключевые демократы глубоко обеспокоены международными и внутренними последствиями, если Трамп снова победит на выборах.

"Когда он поддерживает тесные и длительные, почти подневольные отношения с иностранным врагом, который к тому же является олигархом-мультимиллиардером, рецепт катастрофы очевиден", - сказал сенатор-демократ Шелдон Уайтхаус

Усилия Трампа, направленные на то, чтобы задобрить Путина и подставить под удар американскую разведку, были подчеркнуты их печально известной встречей в Хельсинки в 2018 году, отметил Уайтхаус.

Чарли Дент, бывший представитель республиканцев, также высказал опасения по поводу президентства Трампа, учитывая его преклонение перед Путиным.

"Трамп отождествляет себя с нелиберальными, популистскими и авторитарными лидерами", - сказал Дент. "У Трампа есть автократические наклонности, а Путин - просто автократ".

"Трамп положительно отзывается о Путине и использует его как достоверный источник - это язык экстремистской политики", - сказал Стивен Левитски, профессор государственного управления Гарвардского университета. "Трамп - это авторитарная личность, если таковая когда-либо существовала в американской политике".

Бывшие сотрудники разведки считают, что пропутинские симпатии Трампа приведут к политизации разведывательного сообщества в случае его победы, что ослабит обмен разведданными с союзниками и принесет пользу россиянам.

Марк Полимеропулос, бывший высокопоставленный сотрудник разведслужбы, подчеркнул, что назначение Трампом Флинна или Пателя "повредит связям США с ключевыми союзниками". Разведки других стран просто перестану делиться информацией.

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Дональд Трамп - главный кандидат в президенты от республиканцев. Его соперница в рядах Республиканской партии Никки Хейли объявила о выходе из гонки. Послче чего Трамп вызвал Джо Байдена на дебаты.

В то же время результаты опроса Reuters/Ipsos показали, что Байден опережает Трампа в электоральных симпатиях американских избирателей.

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