Желание Трампа вести дебаты появилось через несколько часов после того, как его последняя соперница от Республиканской партии Никки Хейли выбыла из гонки.

Дональд Трамп вызвал президента США Джо Байдена на дебаты, несмотря на то, что ранее он сам уклонялся от ряда республиканских праймериз. Об этом сообщает Bloomberg.

"Для блага нашей страны важно, чтобы мы с Джо Байденом обсуждали вопросы, которые являются такими жизненно важными для Америки и американского народа. Поэтому я призываю к дебатам когда угодно, где угодно, как угодно!" - заявил он.

Издание отметило, что желание Трампа вести дебаты появилось через несколько часов после того, как его последняя соперница от Республиканской партии Никки Хейли выбыла из гонки, что ознаменовало начало самых длительных всеобщих президентских выборов в новейшей истории. Бывший президент пропустил пять праймериз, несмотря на то, что один из его оппонентов, Крис Кристи, назвал его "курицей" за то, что он не явился.

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Во время кампании 77-летний Трамп критиковал Байдена, ставя под сомнение его умственную остроту и высмеивая его за словесные ошибки и спотыкания во время ходьбы. Но сам бывший президент также не застрахован от ошибок во время выступлений, включая недавнюю речь, когда он ошибочно перепутал Хейли и бывшего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

"Я знаю, что Дональд Трамп жаждет внимания и пытается расширить свою популярность за пределы базы MAGA. Если он так отчаянно хочет увидеть президента Байдена в прайм-тайм, ему не нужно ждать! Он может присоединиться к десяткам миллионов американцев, которые завтра вечером настроятся на просмотр State of the Union", - заявил представитель кампании Байдена Майкл Тайлер.

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Как сообщал УНИАН, Никки Хейли, 52-летняя бывшая губернатор Южной Каролины, представляла себя как твердую консерваторку и более молодую альтернативу Трампу, которому 77 лет.

Ее также рассматривали как выбор республиканцев, уставших от постоянных юридических проблем Трампа - против него возбуждено четыре уголовных дела, в том числе о попытках отменить результаты выборов 2020 года и о его обращении с документами по национальной безопасности.

Но Хейли не смогла привлечь внимание избирателей-республиканцев, проиграв первые пять кокусов по выдвижению кандидатов и все праймериз, кроме одного.

Трамп и Байден победили в Калифорнии, Техасе, Алабаме, Колорадо, Мене, Оклахоме, Вирджинии, Северной Каролине, Теннесси, Арканзасе, Миннесоте и Массачусетсе.

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