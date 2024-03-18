Экс-президента США систематически ловят на лжи, но на его рейтингах это особо не сказывается.

Бывший президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге рассказал своим сторонникам полностью вымышленную историю о том, как он якобы перехитрил демократов в скандале вокруг телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в 2019 году. Подробности приводит CNN.

Выступая в субботу на митинге в Огайо, Трамп в частности заявил, что после его разговора с украинским президентом демократы якобы распространили ложную информацию о содержании этой беседы. По словам Трампа, он дождался, когда демократы сделают свои "все более дикие" заявления о том, что он сказал Зеленскому, а затем он якобы обнародовал запись с настоящим содержанием разговора. И это, по словам Трампа, якобы поставило демократов в глупое положение, якобы показав, что они солгали о содержании разговора.

Разбирая эту историю от Трампа, CNN отмечает, что она является полной выдумкой. Во-первых, никакой записи его разговора с Зеленским никогда не было опубликовано, ведь такой записи просто не существует. На фоне скандала в 2019 году Белый дом опубликовал текстовую приблизительную стенограмму разговора, основанную на показаниях и фрагментарных заметках лиц, присутствующих во время разговора.

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Как отмечает CNN, обнародованная тогда стенограмма не опровергла, а лишь подтверждала основные утверждения правительственного информатора о том, что Трамп сказал тогда Зеленскому.

Во-вторых, участники тех событий, которых упомянул Трамп в своем выступлении на митинге, отрицали всю историю, назвав ее "чушью без фактов".

Скандальный телефонный разговор Зеленского и Трампа летом 2019 года

В июле 2019 года новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с тогда еще президентом США Дональдом Трампом. В сентябре в прессу просочилась информацию о некоторых частях этого разговора, которые не попали в официальные коммюнике.

Как утверждали информаторы, во время разговора Трамп давил на Зеленского, требуя от него провести расследование против Хантера Байдена - сына будущего соперника Трампа на президентских выборах США 2020 года. Хантер Байден имел бизнес в Украине.

Демократы ухватились за это и начали настаивать на импичменте Трампа. Тогда Белый дом опубликовал примерную текстовую стенограмму разговора Трампа с Зеленским. В ней видно, что Трамп действительно просил Зеленского о расследовании в отношении Байдена. Хотя прямых ультиматумов в самом разговоре не было, он происходил на фоне решения Трампа о приостановке военной помощи Украине. Тогда многие связали между собой эти два факта - остановку помощи и "просьбу" найти компромат на главного соперника Трампа.

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