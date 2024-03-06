Дональд Трамп почти наверняка станет соперником Джо Байдена этой осенью.

Дональд Трамп станет главным кандидатом в президенты от Республиканской партии. Его последняя соперница Никки Хейли намерена объявить о выходе из гонки.

Издание NBC News пишет, что источник, знакомый с планами Хейли, подтвердил, что она выйдет из гонки. Это означает, что Трамп почти наверняка станет соперником Джо Байдена этой осенью.

Хейли, 52-летняя бывшая губернатор Южной Каролины, представляла себя как твердого консерватора и более молодую альтернативу Трампу, которому 77 лет.

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Она также рассматривалась как выбор республиканцев, уставших от постоянных юридических проблем Трампа - на него заведено четыре уголовных дела, в том числе о попытках отменить результаты выборов 2020 года и о его обращении с документами по национальной безопасности.

Но Хейли не смогла привлечь внимание избирателей-республиканцев, проиграв первые пять кокусов по выдвижению кандидатов и все праймериз, кроме одного.

Трамп и Байден победили в Калифорнии, Техасе, Алабаме, Колорадо, Мэне, Оклахоме, Вирджинии, Северной Каролине, Теннесси, Арканзасе, Миннесоте и Массачусетсе.

Байден также победил на демократических праймериз в Юте, Вермонте и Айове. Единственный кокус, который он проиграл во вторник, - это демократическое собрание в Американском Самоа - территории США в южной части Тихого океана.

Единственная победа Хейли в этот вечер была одержана в Вермонте, что лишило Трампа шансов на полную победу. Но бывший президент победил и в других штатах, которые могли бы оказаться для нее благоприятными, таких как Вирджиния, Массачусетс и Мэн, где проживает большое количество избирателей, подобных тем, которые поддерживали ее на предыдущих праймериз.

Хейли почти два года была послом в ООН при Трампе, и когда она ушла в отставку, он назвал ее "очень особенным" человеком. Однако в последние месяцы предвыборной кампании он изменил свою точку зрения. Он использовал ее происхождение как дочери индийских иммигрантов для расистских нападок и усилил ложные утверждения о ее соответствии требованиям Белого дома несмотря на то, что она родилась в Южной Каролине.

Она дала ему отпор, заявив, что он "не в себе", что он слишком хаотичен, чтобы быть эффективным президентом, и раскритиковав его восхищение диктаторами, такими как президент России Владимир Путин.

Ее уход позволит Трампу сосредоточиться исключительно на вероятном поединке-реванше с Байденом в ноябре. Они и их политика будут доминировать в следующие восемь месяцев, как доминировали последние восемь лет.

Позиция Хейли по войне в Украине - главные новости

Никки Хейли выступила за дальнейшую помощб Украине в войне против России. Она заявила о необходимости напомнить американскому народу, что Путин - это не тот человек, которому можно доверять.

Она считает, что президент Джо Байден не объяснил американцам, почему Украина важна.

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