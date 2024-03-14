Разница в рейтинге кандидатов остается несущественной.

Действующий президент США демократ Джо Байден опережает бывшего главу Белого дома, кандидата на главный пост страны, республиканца Дональда Трампа в электоральных симпатиях американских избирателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса Reuters/Ipsos.

Согласно данным социологов, Байден имеет преимущество над Трампом на 1 процент. Так, около 39% зарегистрированных избирателей в недельном опросе, который был закрыт в среду, заявили, что проголосовали бы за Байдена, если бы выборы состоялись сегодня. 38% выбрали бы бывшего президента Трампа.

Отмечается, что преимущество Байдена было в пределах погрешности опроса в 1,8%.

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Также опрос показал, что многие американские избиратели пока не определились с выбором: 11% заявили, что будут голосовать за других кандидатов, 5% сказали, что не будут голосовать вообще, еще 7% не знают, за кого будут голосовать, или отказались отвечать.

Выборы в США 2024 - последние новости

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп - главный кандидат в президенты от республиканцев. Это стало понятно после того, как его соперница в рядах Республиканской партии Никки Хейли объявила о выходе из гонки.

Хейли не смогла привлечь внимание избирателей-республиканцев, проиграв первые пять кокусов по выдвижению кандидатов и все праймериз, кроме одного.

Также УНИАН сообщал, что Трамп вызвал Байдена на дебаты. Желание лидера республиканцев вести публичный диалог появилось через несколько часов после того, как его последняя соперница от Республиканской партии Никки Хейли выбыла из гонки.

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