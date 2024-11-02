Байден обозвал сторонников Трампа 'мусором': Белый дом исправил стенограмму

Исправление официальных стенограмм является незаконным и должно быть согласовано со Стенографическим офисом, чего администрация Байдена не сделала.

Белый дом изменил официальную стенограмму заявлений президента Джо Байдена, где он назвал сторонников Дональда Трампа "мусором", объяснив, что его слова были неправильно истолкованы.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, изменения были сделаны для уточнения контекста.

Ключевой момент дискуссии вокруг слов Байдена связан с апострофом, который пресс-служба Белого дома добавила к стенограмме без согласования со Стенографическим офисом, который ведет официальную запись выступлений. По словам руководителя офиса, такие изменения нарушают протокол. Это отражает серьезное отношение Белого дома к критике со стороны республиканцев, которая возникла незадолго до выборов.

Видео дня

Выступление Байдена состоялось во вторник во время видеовстречи с латиноамериканскими сторонниками. Президент комментировал слова комика Тони Хинчклиффа, известного сторонника Трампа, который назвал Пуэрто-Рико "островом мусора". В начальной стенограмме Байден якобы сказал: "Единственный мусор, который я вижу там, - это его сторонники, его демонизация латиноамериканцев является бессовестной и неамериканской".

Республиканцы расценили это как оскорбление всех сторонников Трампа, но Белый дом объяснил, что президент имел в виду комментарии Хинчклиффа. Пресс-служба изменила стенограмму самостоятельно, указав в ней, что Байден имел в виду "сторонника", то есть Хинчклиффа.

Начальник Стенографического офиса Эми Сэндс в электронном письме к представителям Белого дома назвала этот шаг "нарушением протокола и принципов работы". Она подчеркнула, что в случае несогласия с текстом пресс-служба могла бы отложить публикацию стенограммы, но не имела права менять ее самостоятельно. Электронное письмо, по словам источников не указывало на необходимость изменений апострофа.

Представитель Белого дома Эндрю Бейтс сообщил, что Байден подтвердил свою позицию в Twitter, где высказался о ненавистных высказываниях комика на митинге в Мэдисон-сквер-гардене, и это было учтено в стенограмме.

Республиканцы из Палаты представителей заявили, что изменение стенограммы является нарушением Закона о президентских записях. Зато демократы назвали возмущение республиканцев надуманным, напоминая, что Трамп называл своих оппонентов "врагами народа" и "вредителями".

В письме к советнику Белого дома конгрессмены-республиканцы Элиз Стефаник и Джеймс Р. Комер отметили, что "сотрудники Белого дома не могут менять слова президента для политической выгоды".

Выборы в США 2024 - это необходимо знать

Перед выборами 2024 года в США напряжение между основными кандидатами, вице-президентом Камалой Харрис от Демократической партии и Дональдом Трампом от Республиканской, достигает пика. Кампания идет на фоне жесткой конкуренции: результаты опросов показывают, что избиратели разделены почти поровну, и результат будет зависеть от голосов в ключевых штатах, таких как Пенсильвания, Аризона и Невада, где оба кандидата усиленно ведут агитацию в последние дни перед выборами.

Позиции Харрис и Трампа кардинально отличаются в вопросах внешней политики, экономики и внутренней безопасности. Харрис акцентирует на "сохранении демократии", часто вспоминая события 6 января 2021 года, когда протестующие штурмовали Капитолий, и обвиняет Трампа в создании угрозы безопасности страны. Трамп, в свою очередь, критикует политику администрации Байдена, обвиняя ее в слабой экономической политике и чрезмерной бюрократии, и обещает быстрое прекращение конфликта в Украине.

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