Джо Байден за неделю до выборов в США решился на нелестное высказывание, после которого пришлось быстро объясняться.

Президент США Джо Байден назвал сторонников кандидата от республиканцев Дональда Трампа "мусором" в разговоре с представителями гражданской организации Voto Latino, пишет CNN. СМИ сообщает, что таким образом Байден оказал большую помощь Трампу.

Президент США этим высказыванием ответил комику, который назвал Пуэрто-Рико "плавучим островом мусора". Байден заявил, что те пуэрториканцы, которых он знает — хорошие, достойные, благородные люди:

"Единственный мусор, который я вижу, - это его [Трампа] сторонники".

А также добавил, что демонизация латиноамериканцев со стороны Трампа — бессовестная и неамериканская. Пресс-секретарь Белого Дома Эндрю Бейтс после этого высказывания постарался объяснить, что Байден имел в виду. По его словам, президент США говорил о "ненавистной риторике", которая звучала на митинге Трампа в Нью-Йорке, а не о людях.

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Он сказал, что Байден на самом деле хотел сказать: "Единственный мусор, который я там вижу, это то, что его сторонники демонизируют латиноамериканцев - это бессовестно и не по-американски".

Вскоре и сам Байден написал в X (Twitter), что назвал "мусором" не сторонников Трампа, а то, что они говорят, осознавая потенциальные политические последствия этого высказывания.

Сторонники бывшего президента США сразу принялись сравнивать то, что сказал Байден с тем, что говорила кандидат от демократов Хиллари Клинтон в 2016 году. Тогда она заявила, что половину тех, кто поддерживает Трампа, необходимо "отнести к ничтожествам" из-за их неподобающих взглядов.

Выборы в США - другие новости

Ранее УНИАН сообщал, что возвращение Трампа в Белый дом пугает глав мировых экономик. Основной угрозой, как сообщается, является разрушение мировой финансовой системы.

Кроме того, Де Ниро и Ди Каприо публично поддержали своего кандидата на выборах в США. Роберт Де Ниро и вовсе назвал Трампа "куском дерьма".

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