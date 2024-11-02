'Есть общие точки': украинские чиновники готовы, что Трамп победит на выборах в США, - WP

Несмотря на его критику и предложения быстрого завершения войны, некоторые высокопоставленные чиновники в Киеве видят в Трампе возможность новых подходов.

Накануне президентских выборов в США, которые могут существенно повлиять на Украину и ее дальнейшую поддержку в сфере безопасности, некоторые украинские чиновники рассматривают возможность изменений как потенциально положительное развитие, пишет The Washington Post.

Официально Киев заявляет, что будет работать с любым лидером, которого выберут американцы, сохраняя нейтральную позицию относительно внутренней политики союзника. Однако в неофициальных разговорах часть представителей правительства Владимира Зеленского признает возможные преимущества победы Дональда Трампа. Несмотря на его критику финансовой поддержки Украины и предложения быстрого завершения войны, что могло бы помочь России, некоторые видят в Трампе возможность новых подходов.

В то время как администрация Байдена-Харрис вероятно будет продолжать действующую политику поддержки Украины, Киев все чаще выражает недовольство осторожной позицией США, которые избегают решительных шагов, опасаясь эскалации с Россией. Поэтому, особенно учитывая успехи России на поле боя за последний год, некоторые украинские чиновники считают, что нужны более решительные действия, в частности снятие ограничений на использование оружия.

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Отношения между Зеленским и Трампом были непростыми еще с 2019 года, когда Трамп задержал военную помощь Украине, пытаясь, по сообщениям, получить компромат на сына Байдена Хантера. Это привело к импичменту Трампа в Палате представителей за злоупотребление властью.

Однако, как отмечают украинские чиновники, победа Трампа не будет катастрофой для Украины, и есть надежда, что личные отношения между лидерами помогут повлиять на политику США.

"Конечно, администрация Зеленского имеет общие точки с Трампом", - отмечает украинский чиновник, который работал в команде Зеленского во время президентства Трампа.

Зеленский видит свое сходство с Трампом. Оба пришли к власти с нетипичным опытом - Трамп из бизнеса, а Зеленский из шоу-бизнеса, - что может стать основой для взаимопонимания.

Трамп обещал найти быстрое решение для завершения войны, хотя не раскрывал деталей. Его союзник Джей Ди Вэнс намекал на план, который предусматривал бы замораживание текущих линий фронта, оставляя значительные территории под контролем России. Отвечая на такие заявления, Зеленский отметил:

"Мы также стремимся к быстрому мирному решению, но не готовы за это платить. Мы не агрессоры. Россия - агрессор, и именно она должна нести ответственность".

Трамп называл Зеленского "одним из лучших продавцов, которых я когда-либо видел", подчеркивая его умение договариваться о поддержке от США. Однако Трамп также возложил частичную ответственность за конфликт на Зеленского, утверждая, что тот "не должен был допустить начало войны". Трамп неоднократно подчеркивал, что при его правлении вторжения не произошло бы, одновременно называя некоторые решения Путина "хитрыми" и "гениальными".

Комментируя настроения в США, Зеленский в недавнем интервью подчеркнул, что американское общество поддерживает Украину, ведь понимает, что защищаются общие ценности:

"Если поддержка со стороны США уменьшится, мы будем полагаться на себя, единство в Европе и общественное мнение в Америке".

Издание отмечает, что некоторые украинские чиновники считают критику Трампа Украины лишь предвыборной риторикой, а его политика в случае победы может быть другой. Они обращают внимание на то, что при Трампе в 2019 году Украина получила первое летальное оружие от США, а его администрация вводила новые санкции против России.

Несмотря на опасения, что Трамп может настаивать на уступках со стороны Украины, в команде Зеленского есть ощущение, что он не захочет выглядеть слабым на международной арене, что может привести к поддержке Украины.

Антон Грушецкий, директор Киевского международного института социологии, отметил, что "есть определенный страх перед изменениями", но есть и разочарование действиями действующей администрации, которые, по мнению украинцев, не всегда соответствуют их заявлениям.

Выборы в США - чего ждать Украине

Как сообщает BBC, любой результат президентских выборов в США, которые состоятся на следующей неделе, повлияет на Украину. Результат президентских выборов в США может серьезно повлиять на объем и условия американской помощи Украине.

Также журналисты отмечают, что западные страны начинают сомневаться в целесообразности продолжения помощи Украине из-за военных неудач на поле боя. Победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа может привести к сокращению помощи Киеву и оказать давление на украинские власти с целью территориальных уступок ради мира.

Как пишет издание Foreign Policy, победа любого из кандидатов на выборах в США может иметь "глубокие последствия" как для войны в Украине, так и для Ближнего Востока из-за различий в том, как Камала Харрис и Дональд Трамп будут проводить свою внешнюю политику.

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