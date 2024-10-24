Ранее кандидат от Демократической партии несколько опережала Дональда Трампа в экономических вопросах.

Экс-президент США Дональд Трамп опередил Камалу Харрис как кандидата, которому американцы доверяют решение вопросов экономики. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на новый опрос от FT и Школы бизнеса Росса Мичиганского университета.

Опрос показал, что 44% зарегистрированных избирателей заявили, что они больше доверяют Трампу в управлении экономикой против 43% за Харрис.

Результаты продемонстрировали также, что Трамп имеет существенное преимущество в вопросе о том, какой кандидат улучшит финансовое положение избирателей. 45% выбрали бывшего президента-республиканца - это на пять пунктов больше, чем в прошлом месяце. В то же время, показатель Харрис составил лишь 37%.

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По мнению экспертов, результаты свидетельствуют об исчерпании импульса экономической программы Харрис. Ранее действующий вице-президент США имела значительно больше сторонников.

И хотя Харрис показывает лучшие результаты в экономических вопросах, чем Байден, когда он был кандидатом от демократов, Демпартия не может убедить избирателей, что она сможет удачно распорядиться вопросами экономики.

Избиратели по-прежнему жалуются на высокую стоимость жизни, вызванную всплеском инфляции в 2022 году, из-за чего цены держатся на высоком уровне и что продолжает оказывать сильное влияние на потребительские настроения.

Борьба за президентское кресло в США - главное

В начале месяца УНИАН писал об опросе, который показал, что Трамп теряет позиции среди женщин в экономических вопросах, касающихся инфляции и снижения стоимости жизни.

Позже стало известно, что Трамп имеет явное преимущество перед Харрис в вопросах, касающихся войны в Украине.

Недавний опрос показал, что кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис незначительно опережает Трампа. Таким образом, борьба за президентское кресло будет чрезвычайно напряженной.

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