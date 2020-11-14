Запреты на полеты не являются эффективной мерой по борьбе с пандемией коронавируса.
Читайте такжеВ Украине ввели госсбор за пассажиров и груз при авиаперелетахОб этом заявила еврокомиссар по транспорту Адины Валеан. «Мы не считает запреты на полеты эффективными в сдерживании пандемии»,— сказала Валеан, передают «РИА Новости».
Ранее страны во всем мире ограничили авиасообщение, чтобы сдержать рост зараженных коронавирусом.
Европейские страны закрыли границы в марте в связи с пандемией коронавируса. В мае ограничения на передвижения между странами ЕС начали снимать, также было решено открывать авиасообщение с другими государствами, где ситуация с коронавирусом менее напряженная. Еврокомиссия ранее разрешила сохранить ограничения на перелеты, но рекомендовать проделать это решение не планирует, пишет агентство со ссылкой на Еврокомиссию.
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