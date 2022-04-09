Также со станции Славянск дополнительно будет отправлено 2 электропоезда.

"Укрзализныця" назначила на сегодня 9 эвакуационных поездов из Покровска и Славянска.

Об этом УЗ сообщает в Telegram.

Со станции Покровск выедут такие пассажирские и электропоезда:

Покровск - Львов 12:00;

Покровск - Черновцы 13:00;

Покровск - Чоп 16:00;

Покровск - Пятихатки - Львов 12:30;

Покровск - Пятихатки - Львов 14:30.

Со станции Славянск:

№ 45 Славянск - Ужгород 12:30;

№ 273 Славянск - Черновцы 14:00;

№ 275 Славянск - Тернополь 15:00;

№ 277 Славянск - Львов 16:30.

Также отмечается, что со станции Славянск будет отправлено 2 электропоезда по диспетчерскому расписанию. Пассажирам посоветовали следить за объявлениями на вокзале.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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