"Укрзализныця" назначила на сегодня 9 эвакуационных поездов из Покровска и Славянска.
Об этом УЗ сообщает в Telegram.
Со станции Покровск выедут такие пассажирские и электропоезда:
Покровск - Львов 12:00;
Покровск - Черновцы 13:00;
Покровск - Чоп 16:00;
Покровск - Пятихатки - Львов 12:30;
Покровск - Пятихатки - Львов 14:30.
Со станции Славянск:
№ 45 Славянск - Ужгород 12:30;
№ 273 Славянск - Черновцы 14:00;
№ 275 Славянск - Тернополь 15:00;
№ 277 Славянск - Львов 16:30.
Также отмечается, что со станции Славянск будет отправлено 2 электропоезда по диспетчерскому расписанию. Пассажирам посоветовали следить за объявлениями на вокзале.
Война против Украины:
- 24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.
- 27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.
- Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.
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