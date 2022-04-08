Точное время отправки пока не сообщается, "поезда будут отправляться по мере заполнения".

Из-за обстрела со стороны российских оккупантов станция Краматорск в Донецкой области закрыта для приема поездов.

Как сообщили в "Укрзализныце", эвакуация граждан будет осуществляться из Славянска.

"Пока станция Краматорск закрыта для приема поездов, со Славянска сегодня отправится эвакуационным рейсом поезд №45 в Ужгород, ожидаются отправки рейсов 274, 276, 278 и 92 во Львов, Черновцы, Тернополь и Одессу соответственно", - говорится в сообщении.

В УЗ добавили, что точное время отправки пока не сообщается, "поезда будут отправляться по мере заполнения".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 апреля, оккупанты ударили по железнодорожному вокзалу Краматорска. Полиция и спасатели, работающие на месте, сообщают о десятках погибших и раненых людей.

По словам председателя Донецкой ОВА Павла Кириленко, во время ракетного удара на вокзале находились тысячи людей, ведь продолжается эвакуация жителей Донетчины в безопасные области Украины.

Как сообщил глава УЗ Александр Камышин, в железнодорожный вокзал Краматорска Донецкой области попали две ракеты российских оккупантов. В результате обстрела в настоящее время известно о 30 погибших, более 100 человек получили ранения.

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