Было немало случаев, когда военные, отправляясь на несколько дней в отпуск, не могли приобрести билет.

Расширен перечень поездов, на которые доступно приоритетное бронирование для военнослужащих.

"Укрзализныця" в Telegram отметила, что продолжает трансформировать внутренние процессы, чтобы обеспечить военнослужащих Сил обороны Украины местами в поездах при необходимости срочных поездок.

"Мы расширяем перечень поездов, на которые доступно приоритетное бронирование для военнослужащих через сервис https://services.uz.gov.ua/military, что позволит нам гарантированно покрывать большую часть потребности в билетах для срочных командировок из/в прифронтовые регионы", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что с 8 июля оформить заявку на бронирование билетов можно будет в период от 5 суток до рейса - до непосредственно дня отправки.

"Делаем это, чтобы обеспечить тем, кто воюет за нас с оружием в руках, возможность увидеть близких в очень короткий отпуск или решить срочные дела, поэтому напоминаем: для плановых поездок (с горизонтом планирования более 5 суток) есть сервис мониторинга билетов с автовыкупом в приложении", - сказано в сообщении "Укрзализныци".

За последний период в социальных сетях было много сообщений, что военные с фронта, отправляясь в отпуск не могут приобрести билеты.

В частности, военнослужащая, которая в социальной сети Facebook записана как Alla Von Bovt, 28 июня рассказала обо всех кругах "ада", когда ей нужно было ехать в командировку, но не было билетов и онлайн заказ также остался без ответа. Ей пришлось бегать между кассами, искать коменданта, которого уже не было на месте. Благодаря сообщению, ей помогла и "Укрзализныця" в приобретении билета.

Похожие истории рассказывали и жены военных, что мужья идут в отпуск на несколько дней, но не могут приобрести билет на поезд.

Билеты для военных - последние новости

По состоянию на конец июня более 30 000 украинских защитников и защитниц воспользовались сервисом заказов билетов на поезда для военнослужащих с момента его запуска.

Пресс-служба "Укрзализныци" сообщала, что летом увеличивается спрос на билеты. В то же время военнослужащие, а также члены семей раненых (когда последних перевозят медицинскими поездами) в случае отсутствия билетов в свободной продаже могут оставить заявку через специальный онлайн-сервис.

Забронировать билеты возможно на определенный перечень поездов, следующих из/в города, приближенные к зоне ведения боевых действий. Оставить заявку нужно не позднее чем за 6 часов до отправления поезда с начальной станции.

Выкупить забронированный билет можно в кассе вокзала не позднее чем за час до отправления поезда, предъявив кассиру военный билет/удостоверение офицера. Родные раненых военнослужащих должны показать оригинал или копию удостоверения УБД раненого родственника, а также документ, подтверждающий родство 1 степени.

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