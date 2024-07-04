Популярные подержанные авто из-за рубежа в июне | коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com

В июне 2024 года автопарк нашей страны пополнился 18,6 тыс. подержанных легковых авто, которые ввезли из-за границы. Об этом сообщается на портале "Укравтопром".

Если сравнивать с июнем прошлого года, то регистрации таких автомобилей выросли на 7%. Однако по сравнению с предыдущим месяцем показатель снизился практически на 4%.

49% в этом сегменте рынка принадлежит бензиновым автомобилям. Второе место занимают дизельные (22%), а третье электрические авто (18%). Автомобили с ГБО и гибриды находятся на четвертой и пятой позициях, соответственно.

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Средний возраст подержанных автомобилей, которые в прошлом месяце перешли на украинские номера, равен 8,8 года. Лидером среди моделей является Volkswagen Golf.

В целом десятка лидеров выглядит следующим образом:

  • Volkswagen Golf 989 единиц;
  • Renault Megane 691 ед.;
  • Skoda Octavia 598 ед.;
  • Volkswagen Tiguan 541 ед.;
  • Volswagen Passat 500 ед.;
  • Nissan Rogue 470 ед.;
  • Audi Q5 442 ед.;
  • Tesla Model 3 419 ед.;
  • Nissan Leaf 410 ед.;
  • Tesla Model Y м 367 ед.

Всего с начала 2024-го свою первую регистрацию в нашей стране прошли около 113,3 тыс. подержанных легковых авто. Это на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Авторынок Украины новости, которые достойны внимания

Ранее эксперты назвали самые популярные в нашей стране модели новых легковых авто. Лидером в июне оказался "бестселлер" Renault Duster. На второй и третьей позициях оказались Toyota RAV-4 и Honda M-NV, соответственно.

Всего в прошлом месяце в нашей стране зарегистрировали более 5 тысяч новых легковушек. Спрос на новые авто впервые в этом году продемонстрировал отрицательную динамику в годовом исчислении.

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