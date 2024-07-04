В июне 2024 года автопарк нашей страны пополнился 18,6 тыс. подержанных легковых авто, которые ввезли из-за границы. Об этом сообщается на портале "Укравтопром".
Если сравнивать с июнем прошлого года, то регистрации таких автомобилей выросли на 7%. Однако по сравнению с предыдущим месяцем показатель снизился практически на 4%.
49% в этом сегменте рынка принадлежит бензиновым автомобилям. Второе место занимают дизельные (22%), а третье – электрические авто (18%). Автомобили с ГБО и гибриды находятся на четвертой и пятой позициях, соответственно.
Средний возраст подержанных автомобилей, которые в прошлом месяце перешли на украинские номера, равен 8,8 года. Лидером среди моделей является Volkswagen Golf.
В целом десятка лидеров выглядит следующим образом:
- Volkswagen Golf – 989 единиц;
- Renault Megane – 691 ед.;
- Skoda Octavia – 598 ед.;
- Volkswagen Tiguan – 541 ед.;
- Volswagen Passat – 500 ед.;
- Nissan Rogue – 470 ед.;
- Audi Q5 – 442 ед.;
- Tesla Model 3 – 419 ед.;
- Nissan Leaf – 410 ед.;
- Tesla Model Y м 367 ед.
Всего с начала 2024-го свою первую регистрацию в нашей стране прошли около 113,3 тыс. подержанных легковых авто. Это на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Авторынок Украины – новости, которые достойны внимания
Ранее эксперты назвали самые популярные в нашей стране модели новых легковых авто. Лидером в июне оказался "бестселлер" Renault Duster. На второй и третьей позициях оказались Toyota RAV-4 и Honda M-NV, соответственно.
Всего в прошлом месяце в нашей стране зарегистрировали более 5 тысяч новых легковушек. Спрос на новые авто впервые в этом году продемонстрировал отрицательную динамику в годовом исчислении.