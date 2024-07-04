Наиболее популярными в этом сегменте рынка являются бензиновые автомобили.

В июне 2024 года автопарк нашей страны пополнился 18,6 тыс. подержанных легковых авто, которые ввезли из-за границы. Об этом сообщается на портале "Укравтопром".

Если сравнивать с июнем прошлого года, то регистрации таких автомобилей выросли на 7%. Однако по сравнению с предыдущим месяцем показатель снизился практически на 4%.

49% в этом сегменте рынка принадлежит бензиновым автомобилям. Второе место занимают дизельные (22%), а третье – электрические авто (18%). Автомобили с ГБО и гибриды находятся на четвертой и пятой позициях, соответственно.

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Средний возраст подержанных автомобилей, которые в прошлом месяце перешли на украинские номера, равен 8,8 года. Лидером среди моделей является Volkswagen Golf.

В целом десятка лидеров выглядит следующим образом:

Volkswagen Golf – 989 единиц;

989 единиц; Renault Megane – 691 ед.;

691 ед.; Skoda Octavia – 598 ед.;

598 ед.; Volkswagen Tiguan – 541 ед.;

541 ед.; Volswagen Passat – 500 ед.;

500 ед.; Nissan Rogue – 470 ед.;

470 ед.; Audi Q5 – 442 ед.;

442 ед.; Tesla Model 3 – 419 ед.;

419 ед.; Nissan Leaf – 410 ед.;

410 ед.; Tesla Model Y м 367 ед.

Всего с начала 2024-го свою первую регистрацию в нашей стране прошли около 113,3 тыс. подержанных легковых авто. Это на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Авторынок Украины – новости, которые достойны внимания

Ранее эксперты назвали самые популярные в нашей стране модели новых легковых авто. Лидером в июне оказался "бестселлер" Renault Duster. На второй и третьей позициях оказались Toyota RAV-4 и Honda M-NV, соответственно.

Всего в прошлом месяце в нашей стране зарегистрировали более 5 тысяч новых легковушек. Спрос на новые авто впервые в этом году продемонстрировал отрицательную динамику в годовом исчислении.

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