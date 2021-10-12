Вопрос остановки или функционирования общественного транспорта рассматривает местная комиссия ТЭБ и ЧС.

В Украине во время нового возможного локдауна, вероятнее всего, правительство не будет рекомендовать ограничивать функционирование городского общественного транспорта.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, передает ТСН.ua.

Кузин пояснил, что прекращение функционирования общественного транспорта "довольно сильно влияет и на экономику, и на мобильность людей, и в частности, это не дает дополнительного какого-то эпидемиологического влияния".

В качестве примера он привел опыт других стран, где прекращали работу общественного транспорта, но в результате все же возобновляли его работу и возвращались к значительно более слабым карантинным нормам.

"Поэтому основной рекомендацией является более жесткий контроль за соблюдением противоэпидемических требований во время перевозки, ограничения количества людей, которые пользуются общественным транспортом, и наоборот вывода дополнительной, резервной количества того самого подвижного состава, чем прекращение его функционирования. Поэтому, вероятнее всего, в пределах возможных локдаунов или "красных" зон правительство не будет рекомендовать ограничивать функционирование именно местного или городского транспорта", - пояснил Кузин.

Он также напомнил, что вопрос остановки или функционирования общественного транспорта рассматривает местная комиссия ТЭБ и ЧС.

"Если мы будем говорить об общественном транспорте, то вопрос остановки или функционирования общественного транспорта лежит в плоскости ТЭБ и ЧС. То есть, местная комиссия ТЭБ и ЧС, когда рассматривает этот вопрос, она принимает решение о целесообразности или нецелесообразности прекращения работы общественного транспорта", - добавил главный санврач.

Новые правила пассажирских перевозок на время карантина

Как сообщал УНИАН, 11 октября Кабинет министров утвердил новые правила пассажирских перевозок на время карантина.

Так, с 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем эпидбезопасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа самолета и пассажиров одного из этих документов: документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации или документа, подтверждающего получение одной дозы двухдозной вакцины для регионов "желтого" уровня эпидемической опасности; международного, внутреннего сертификата или иностранного сертификата, подтверждающего вакцинацию от COVID-19 одной дозой однодозной вакцины или двумя дозами двухдозной вакцины, разрешенных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции или выздоровления лица от указанной болезни, действие которого подтверждена с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в том числе с использованием мобильного приложения портала Дия (Дия); отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР или экспресс-теста на определение антигена коронавирус SARS-CoV-2, который действителен 72 часа.

В Минздраве пояснили, что новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок пассажиров. Речь идет об автотранспорте на автобусных маршрутах, авиационном и железнодорожном транспорте межобластного сообщения.

Автор: Леся Лещенко