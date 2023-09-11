Украинская железная дорога готовится к сезону зимних перевозок.

"Укрзализныця" меняет маршрут курсирования ряда поездов в сентябре. Решение принято из-за ремонтных работ

Как сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram, в связи с проведением ремонтных работ на участке Надворная-Делятин и для того, чтобы подготовиться к сезону зимних перевозок, УЗ меняет маршрут курсирования ряда поездов в определенные даты сентября.

Отмечается, что некоторые поезда будут курсировать только в Ивано-Франковск вместо Рахова и Ясини, а именно:

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поезд №6/5 Запорожье-Ясиня будет курсировать в Ивано-Франковск 19 и 21 сентября, и из Ивано-Франковска в Запорожье 20 и 22 сентября;

поезд №15/16 Харьков-Ясиня будет курсировать в Ивано-Франковск 20 и 22 сентября, и из Ивано-Франковска в Харьков 21 и 23 сентября;

поезд №95/96 Киев-Рахов будет курсировать в Ивано-Франковск 19, 20 и 21 сентября, и из Ивано-Франковска в Киев 20, 21 и 22 сентября;

поезд №26/25 Одесса-Рахов будет курсировать в Ивано-Франковск 19, 20 и 21 сентября, и из Ивано-Франковска в Одессу 20, 21 и 22 сентября;

кроме того, поезд №130/129 Полтава-Ворохта будет курсировать в Черновцы 20 и 22 сентября, и из Черновцов в Полтаву 21 и 23 сентября;

поезд №229/230 Киев-Ворохта-Киев будет курсировать в Ивано-Франковск 19 сентября, и из Ивано-Франковска в Киев 20 сентября.

Также меняется график курсирования для рейсов поезда №55 Киев-Рахов, которые отправятся из Киева 19, 20 и 21 сентября - они будут прибывать в Рахов позже, в 9:00 вместо 7:17, и для рейсов №56 Рахов-Киев - они отправятся из Рахова 20, 21 и 22 сентября раньше, в 14:28 вместо 16:26.

Путешествия с "Укрзализныцей" - последние новости

9 августа 2023 УЗ назначила дополнительные поезда между Киевом и Кривым Рогом, Львовом и Ворохтой, а также Одессой, Изюмом, Харьковом, Днепром и Львовом.

Также в связи с ремонтными работами инфраструктуры польской железной дороги в Перемышле, который начнется с 8 сентября, "Укрзализныця" временно изменила график курсирования поездов в соседнюю Польшу. Но несмотря на ремонт вблизи Перемышля, количество предложенных железной дорогой мест на Польшу в сентябре увеличится.

21 августа в украинской железной дороге обновили наиболее социальный сегмент подвижного состава и добавили свежемодернизированные плацкартные вагоны на маршруте поезда №7/8 Киев-Черновцы.

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