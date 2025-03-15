В КГГА объяснили, что во время демонтажных работ Дарницкого путепровода один из его элементов упал на пути метро и частично их повредил.

В Киеве закрыли шесть станций красной линии метро на вход для пассажиров. Движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр" приостановлено из-за повреждения путей во время демонтажа Дарницкого путепровода, сообщает Киевская городская государственная администрация.

Во время демонтажных работ Дарницкого путепровода один из его элементов упал на пути метро и частично их повредил.

"6 наземных станций "красной линии" метро закрыты на вход для пассажиров. Поезда временно не курсируют между станциями "Лесная" и "Днепр", - говорится в сообщении.

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На месте аварии работают специалисты, которые оценивают масштабы повреждений и проводят ремонтные работы. Ориентировочное время восстановления движения - 4-5 часов.

Отмечается, что движение автобусов осуществляется в направлении от станции метро "Лесная" до "Арсенальной" вдоль Броварского проспекта, Днепровского спуска, Аллеи Героев Крут, далее по улице Ивана Мазепы до станции метро "Арсенальная".

В обратном направлении - тем же маршрутом, кроме отрезка между станциями метро "Дарница" и "Черниговская". Здесь транспорт движется через улицу Андрея Малышко.

Также для удобства пассажиров увеличено количество трамваев маршрутов № 8 и № 27, а также автобусов № 118.

Обновлено в 8:35. Станции наземного участка красной линии метрополитена возобновили свою работу. Поезда курсируют между станциями "Академгородок" – "Лесная", заявили в КГГА.

"Метрополитен работает в обычном режиме", – говорится в сообщении.

Киевский метрополитен - ремонт Дарницкого путепровода

Как сообщал УНИАН, движение по путепроводу возле станции метро "Дарница" планируют закрыть с 8 февраля до 30 ноября в связи с началом реконструкции.

Ремонт Дарницкого путепровода в Киеве начался из-за его износа и необходимости обновления конструкций. В рамках работ планируется замена дорожного покрытия, укрепление опор и восстановление освещения.

Это позволит улучшить безопасность движения и продлить эксплуатационный срок моста. Ремонт имеет значительное влияние на транспортный поток, поэтому проводится поэтапно, с ограничением движения.

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