Городские власти настойчиво призывают граждан по возможности воздержаться от посещения мест захоронений в условиях военного положения, перенести визит на более безопасное время.

В Киеве во время поминальных дней для обеспечения перевозок задействуют дополнительный подвижной состав.

Как информируют в Киевской городской госадминистрации, дополнительный выпуск подвижного состава организуют на маршруты, которые проходят вблизи городских кладбищ.

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В частности, для перевозки пассажиров к Северному кладбищу 23 апреля будет организована работа дополнительного автобусного маршрута №258 "Станция метрополитена "Лесная" – Северное кладбище", на который планируется привлечь 60 автобусов КП "Киевпасстранс".

Кроме того, для перевозки к Южному кладбищу 23 апреля будет работать дополнительный автобусный маршрут №740 "Одесская площадь – Южное кладбище", на который планируется привлечь 20 автобусов КП "Киевпасстранс".

Также к Лесному кладбищу будут двигаться дополнительные автобусные маршруты: №121 – "Станция метро "Почайная" – Лесное кладбище", №122 – "Станция метро "Оболонь" – Лесное кладбище", №124 – "Станция метро "Черниговская" – Лесное кладбище", №125 – "Универсам "Позняки" – Лесное кладбище", на которые планируется привлечь 26 автобусов КП "Киевпасстранс".

Всего во время поминальных дней на маршрутах, которые проходят вблизи городских кладбищ, будут работать 235 автобусов, 140 троллейбусов и 100 трамваев КП "Киевпасстранс".

В то же время городские власти призывают жителей по возможности воздержаться от посещения мест захоронений в условиях военного положения. Гражданам рекомендуют перенести визит на более безопасное время, чтобы не создавать скопления людей на территориях кладбищ и не подвергать опасности себя и близких.

Поминальные дни в Киеве - детали

Проведение поминальных дней на местах захоронений в 2023 году осуществляется согласно графику.

Безопасность посетителей, порядок на местах захоронения и прилегающих к ним территориях будут обеспечивать представители ГУ Национальной полиции и ГУ ГСЧС.

Во время поминальных дней на местах захоронений будут дежурить бригады экстренной (скорой) медицинской помощи.