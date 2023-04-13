Власти города призывают жителей по возможности воздерживаться от посещения мест захоронений и культовых сооружений в условиях военного положения.

В Киеве утвердили график проведения поминальных дней на местах захоронений в 2023 году.

Как сообщила пресс-служба КГГА, подписано соответствующее распоряжение Киевского городского головы. Так, отмечается, что проведение поминальных дней на местах захоронений, а также празднование Дня памяти и примирения на Военном кладбище, мемориале на могиле Неизвестного солдата в Парке Вечной Славы и других захоронений в 2023 году осуществляется согласно графику.

"При этом городские власти призывают жителей по возможности воздержаться от посещения мест захоронений и культовых сооружений в условиях военного положения. Пожалуйста, по возможности перенесите визит на другое время, чтобы не создавать скопления людей в эти дни и не подвергать опасности себя и близких. На время проведения поминальных дней Департамент муниципальной безопасности с учетом правового режима военного положения должен принять меры для предотвращения чрезвычайных ситуаций", - говорится в сообщении.

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Для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций будут привлекать взрывотехнические службы ГУ ГСЧС и других, в состав которых входят специалисты по разминированию. Безопасность посетителей, порядок на местах захоронения и прилегающих к ним территориях также просят обеспечить представителей ГУ Национальной полиции и ГУ ГСЧС. В КГГА проинформировали, что во время поминальных дней на местах захоронений будут дежурить и бригады экстренной (скорой) медицинской помощи.

"Профильные городские службы должны очистить кладбища от мусора, снять аварийные деревья и омелу, подготовить и запустить поливочные водопроводы. Кроме этого, отремонтировать и покрасить ограждения, ворота, калитки, арки, фасады, бордюры, общественные уборные и т.д., обустроить 70 контейнеров для мусора. Департамент транспортной инфраструктуры обеспечит пассажирские перевозки к местам захоронений в поминальные дни. О режиме работы транспорта и отдельных маршрутах будет сообщено дополнительно", - заявили в КГГА.

Также столичные власти просят содействовать Управлению патрульной полиции в г. Киеве Департамента патрульной полиции и Главное управление Национальной полиции в Киевской области бесперебойному движению наземного пассажирского транспорта, в частности к Южному и Северному кладбищам.

Вместе с тем отмечается, что 23 апреля будет запрещен заезд транспорта на улицу Крайнюю, кроме автобусов большой вместимости, транспортных средств специального и специализированного назначения, служебных машин, которые обеспечивают оперативный контроль за состоянием перевозок пассажиров.

Пасха 2023: какие ограничения будут действовать в Украине в эти дни

На Пасху правоохранители усилят меры безопасности, особенно в местах собрания верующих. Также полицейские создадут специальные мониторинговые временные центры, чтобы не допустить правонарушений.

Комендантский час на Пасху не будут отменять. В Киеве на Пасху 2023 верующие, которые пришли на службу в церковь до начала комендантского часа, смогут остаться в храме на всю ночь.

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