Это связано с сокращением комендантского часа, который с 26 марта продлится с полуночи до 5:00.

В Киеве с воскресенья, 26 марта, общественный транспорт будет работать на час дольше.

"С 26 марта общественный транспорт столицы будет работать на час дольше: наземный транспорт – с 05:30 до 23:30, метрополитен – с 06:00 до 23:00, фуникулер – с 07:00 до 22:00", - сообщает Киевская горгосадминистрация.

Отмечается, что актуальный график работы маршрутов общественного транспорта, в том числе и отправления последних рейсов, есть на сайтах КП "Киевпастранс" и КП "Киевский метрополитен".

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Кроме того, в КГГА напомнили, что сервис движения транспорта есть в приложении "Киев цифровой".

Комендантский час в Киеве

Как сообщал УНИАН, 20 марта начальник городской военной администрации Сергей Попко подписал приказ об изменении продолжительности комендантского часа в Киеве с 26 марта. Согласно документу, комендантский час будет действовать ежедневно с 00: 00 до 05: 00.

В этот же день Совет обороны Киева принял решение о том, что в столице с 27 марта разрешат продавать алкогольные напитки в магазинах и торговых сетях с 11:00 до 21:00.

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