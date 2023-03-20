Магазины могут продавать алкоголь на два часа дольше, чем было до сих пор.

Столичные власти увеличили разрешенное время на продажу спиртного в магазинах еще на два часа. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, согласно решению Совета обороны Киева, с 27 марта алкогольные напитки в магазинах и торговых сетях можно будет продавать с 11 часов утра до 21 часа вечера. До сих пор продажи были разрешены с 11 утра до 19 вечера.

"Это поможет столичному бизнесу, а также будет способствовать увеличению поступлений в государственный и местный бюджеты и предотвращению нелегальному обращению алкогольной продукции", – говорится в сообщении.

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При этом столичные власти ничего не сказали о времени продажи спиртного в заведениях общественного питания. До сих пор барам и ресторанам было разрешено продавать алкоголь с 11 утра до 22 вечера.

Военные ограничения в Киеве

С 26 марта в Киеве будет сокращена продолжительность комендантского часа. С полуночи (вместо прежних 23 часов вечера) и до 5 часов утра жителям и гостям столицы запрещено находиться на улице и в других общественных местах.

Что касается торговли спиртными напитками, то в последний раз ограничения на этот счет пересматривались 2 июня. До этого действовали достаточно жесткие правила, введенные в связи с российским вторжением.

Также в столице периодически вводят графики почасовой подачи электричества. Это случается в те дни, когда российские оккупанты наносят удары по энергетической инфраструктуре. В последний раз такие ограничения вводились 17 марта.

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