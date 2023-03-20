Во время комендантского часа запрещается находиться на улице и в других общественных местах, а также перемещаться транспортом или пешком.

В столице с 26 марта на час сократили комендантский час, он будет длиться с 00:00 до 05:00.

Об этом Киевская городская военная администрация сообщает в Telegram. В частности, начальник городской военной администрации Сергей Попко подписал приказ об изменении продолжительности комендантского часа в Киеве с 26 марта 2023 года.

"Уменьшение продолжительности комендантского часа стало следующим, последовательным решением после усовершенствования системы инженерных заграждений в столице. Но и на этом мы не останавливаемся. Вскоре ждите новых изменений, которые позволят сделать жизнь киевлян и гостей города более комфортной и цивилизованной. Настолько, насколько сейчас позволяет война и ситуация безопасности", - сообщил Попко.

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Он добавил, что будут учтены все гарантии защиты населения, обеспечения организации стабильной жизнедеятельности Киева и содействия выполнению боевых или служебных задач ВСУ и правоохранителей, возможность выполнять оборонные мероприятия, служебные, боевые задачи.

Что запрещено во время комендантского часа

В сообщении напоминается, что во время комендантского часа запрещается находиться на улице и в других общественных местах, а также перемещаться транспортом или пешком. В частности, если в запрещенное время человек находится на улице, то комендантский патруль имеет право задержать данное лицо и проверить у него наличие документов, установить причину нарушения комендантского часа.

Так, в случае необходимости может быть проведен осмотр вещей, транспортного средства и даже помещения задержанного. Если задержанный сопротивляется или не выполняет законные требования комендантского патруля, то к такому лицу могут применить физическую силу или (в крайнем случае) огнестрельное оружие.

В то же время выходить на улицу разрешено только чтобы дойти до ближайшего укрытия во время воздушной тревоги.

Комендантский час в Киеве

Как ранее сообщал УНИАН, последний раз комендантский час в столице пересматривали 15 мая 2022 года. С тех пор режим ограничений действовал с 23:00 до 05:00 (в частности, метро – с 06:00 до 22:00, а наземный общественный транспорт – с 06:00 до 22:30).

В феврале 2023 года на сайте Киевского горсовета появилась петиция о сокращении комендантского часа. Довольно быстро она набрала необходимое количество голосов.

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