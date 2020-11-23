Поезд объединяет возможность питания от трех источников - батареи, топливного элемента или даже существующих воздушных линий электропередач.

Немецкая технологическая компания Siemens Mobility и государственный железнодорожный оператор Deutsche Bahn начали разработку поездов на водородных топливных элементах, а также ​​заправочных станций для них.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление двух компаний.

"Поезд объединяет возможность питания от трех источников в модульной системе - от батареи, топливного элемента или даже существующих воздушных линий электропередач, в зависимости от того, где он будет работать", - рассказал исполнительный директор Siemens MOBILE Майкл Питер.

В качестве прототипа нового поезда компания Siemens взяла электрические вагоны Mireo Plus, производство которых началось в 2018 году. Водородный поезд будет оснащен аккумулятором, а также топливными элементами для преобразования водорода и кислорода в электричество на борту.

Характеристики прототипа поезда

Новый прототип поезда будет заправляться в течение 15 минут, работать на расстояниях в диапазоне 600 км и иметь максимальную скорость 160 км/час. Он будет испытан между Тюбингеном, Хорбом и Пфорцхаймом в федеральной земле Баден Вюртемберг. По словам Питера, основной целевой рынок - операторы региональных железнодорожных сетей, которые обычно повторно заказывают партии от 10 до 50 поездов.

"Мы видим рыночный потенциал в 10 –15 тысяч поездов в Европе, которые необходимо будет заменить в течение следующих 10–15 лет, причем 3000 поездов только в Германии", - сказал директор Siemens MOBILE.

Планируется, что водородные поезда и заправочные станции будут опробованы на практике с целью замены ими дизельных поездов на местных железнодорожных сетях Германии в 2024 году.

Каждый поезд будет стоить от пяти до 10 миллионов евро, создавая потенциал рынка 50-150 миллиардов евро в целом. Правительство ожидает, что зеленый водород станет конкурировать с ископаемым топливом в долгосрочной перспективе, и играть ключевую роль в декарбонизации промышленности, отопления и транспорта.

Что этому предшествовало

В Европе железнодорожный транспорт должен избавиться от углерода в долгосрочной перспективе в соответствии с целями Европейского Союза и национальными климатическими задачами.

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Автор: УНИАН