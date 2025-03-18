'Укрзализныця' продлевает маршрут популярного поезда в горы: график курсирования

Компания внесла изменения для любителей горных приключений.

Государственная "Укрзализныця" продлевает маршрут поезда №203/204 Киев - Ивано-Франковск до популярного поселка Ясиня. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram.

Отмечается, что из Киева поезд выезжает в 23:00, а прибытие в Ясиню в 14:17. Со станции Ясиня - отправление в 18:05.

"Удобное время отправления - выезд из Киева поздно вечером (23:00), а это значит, что вы можете завершить все дела, комфортно сесть в поезд, отдохнуть ночью и проснуться уже в сердце Карпат", - говорится в сообщении.

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"Укрзализныця" - последние новости

В связи со строительством европейской колеи Чоп-Ужгород УЗ временно меняет маршруты некоторых поездов закарпатского направления. На станциях Мукачево, Ужгород и Чоп изменения в расписании движения продлятся до 31 июля.

Ранее "Укрзализныця" открыла флагманский поезд №95/96 Киев - Рахов под названием "Гуцульщина". Поезд отправляется из Киева в 19:57 и прибывает на конечную остановку в 09:50. В обратном направлении: отправление из Рахова в 19:43, прибытие в столицу Украины в 10:01.

К тому же "Укрзализныця" с 20 марта добавляет двум поездам остановку в Буче, чтобы изучить пассажиропоток.

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