При этом стоимость билетов на поезда в Австрию и Молдову не изменится.

"Укрзализныця" с 1 февраля уменьшает скидки на международные поезда в Польшу и Венгрию из-за роста убытков от пассажирских перевозок. Это вызвано подорожанием расходных материалов и энергоресурсов.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, стоимость билетов на поезда в Австрию и Молдову не изменится.

"Ранее для популяризации собственных международных сообщений "Укрзализныця" согласовала специальные скидки с железными дорогами соседних стран. Сейчас компания вынуждена постепенно пересматривать размер этих скидок, ведь из-за подорожания расходных материалов и энергоресурсов значительно выросли убытки от пассажирских перевозок и в прошлом году достигли отметки 18 млрд грн", - говорится в сообщении.

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Таким образом, в направлении Польши стоимость билетов за счет уменьшения скидки возрастет:

в вагонах 1 класса "Интерсити+" и СВ - на 20-27%;

в вагонах купе - на 9-27%.

За счет уменьшения скидки возрастет стоимость проезда в самых популярных международных поездах:

Киев - Варшава - на 37%;

Киев - Будапешт - на 17% в вагоны СВ и на 21% в вагоны купе.

В УЗ отметили, что до 31 января 2025 года включительно оформление билетов в приложении и на официальном сайте "Укрзализныци" на указанные рейсы в феврале будет происходить по текущим ценам.

"Укрзализныця" - последние новости

С 10 февраля УЗ продолжит маршрут регионального поезда №865/866 Рава-Русская - Черновцы до Коломыи. Прибытие в Коломыю в 00:03, отправление из Коломыи в 05:40.

С 6 февраля "Укрзализныця" запускает новые ночные сообщения Закарпатья и Прикарпатья со Львовом и Киевом.

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