На станциях Мукачево, Ужгород и Чоп изменения в расписании движения продлятся до 31 июля.

В связи со строительством европейской колеи Чоп-Ужгород "Укрзализниця" временно меняет маршруты некоторых поездов закарпатского направления. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram.

"В связи с проведением масштабных работ по прокладке пути европейского стандарта между Чопом и Ужгородом "Укрзализныця" вынуждена внести временные изменения в расписание движения пассажирских поездов, следующих в Закарпатье", - говорится в сообщении.

До/с станции Мукачево с 31 марта до 31 июля будут курсировать поезда:

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№ 17/18 Харьков - Ужгород;

№ 38/37 Одесса - Ужгород;

№ 125/126-129/130 Кременчуг/Полтава - Ужгород.

До/с станции Чоп будут курсировать поезда:

№ 81/82 Киев - Ужгород (с 31 марта по 31 июля);

№ 749/750 Киев - Ужгород (с 1 апреля по 31 июля);

№ 829/830 Львов - Ужгород (с 1 апреля до 31 июля).

До/с станции Ужгород с 31 марта до 31 июля будет курсировать поезд № 59/60 Киев - Чоп.

При этом железнодорожное сообщение с Ужгородом для всех регионов будет обеспечено альтернативными рейсами. Для этого "Укрзализныця" с 31 марта по 31 июля проложит маршрут через Самбор и Сянки для таких поездов:

№ 4/3 Запорожье - Ужгород;

№ 29/30 Киев - Ужгород;

№ 45/46 Харьков - Ужгород;

№ 368/367 Ковель/Луцк - Ужгород.

Укрзализныця - последние новости

В начале марта УЗ открыла седьмой флагманский поезд №95/96 Киев - Рахов под названием "Гуцульщина". Поезд №95/96 Киев - Рахов отправляется из Киева в 19:57 и прибывает на конечную остановку в 09:50. В обратном направлении: отправление из Рахова в 19:43, прибытие в столицу Украины в 10:01.

С 20 марта УЗ добавит двум поездам остановку в Буче, чтобы изучить пассажиропоток. Флагманский поезд №91 Киев - Львов "Леополис" будет делать остановку на станции Буча. Также на станции Буча будет останавливаться поезд №29/30 Ужгород - Киев.

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