Украинцам в апреле такжде будет проще добраться до популярного курортного города.

"Укрзализниця" открыла продажу билетов на транзитные поезда в Чоп. При этом запущен дополнительный поезд в Трускавец.

В пресс-службе компании отметили, что из-за строительства пути европейского стандарта между Чопом и Ужгородом с 31 марта изменен маршрут некоторых поездов. Так, временно не будет курсировать через Чоп поезд №368/367 Ковель – Ужгород, который обеспечивал пересадки на международные поезда в Братиславу, Будапешт и Вену.

В связи с этим пассажиры могут купить билеты из Львова в Чоп и Мукачево на транзитные поезда №27/28 Киев – Чоп и №749/750 Киев – Чоп.

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Поезд №27/28 Киев – Чоп – Киев обеспечивает пересадки на составы, следующие в Вену, Будапешт, Кошице и Братиславу:

Киев 19:57 - Львов 03:22 - Чоп 07:50;

Чоп 22:38 - Львов 03:00 - Киев 10:01.

Поезд №749/750 Киев – Чоп – Киев обеспечивает пересадку на международный поезд №140/640 Чоп – Захонь – Чоп:

Киев 13:23 - Львов 20:08 - Мукачево 23:55 - Чоп 00:48.

Чоп 05:21 - Мукачево 06:21 - Львов 09:59 - Киев 16:41.

Кроме того, запущен дополнительный поезд в Трускавец.

Так, поезд №159/160 Киев – Трускавец будет курсировать в такие даты - 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14 апреля.

График:

Киев 10:16 - Трускавец 19:37;

Трускавец 09:03 - Киев 19:11.

При этом запланированы остановки во Львове и Дрогобыче.

Кибератака на "Укрзализныцю" - главные новости

23 марта онлайн-системы "Укрзализныци" подверглись масштабной кибератаке, из-за чего нельзя было купить билеты через приложение и сайт, онлайн-сервисы заказа услуг и справочные услуги. На следующий день компания ввела ограничения на продажу билетов в железнодорожных кассах.

27 марта компания возобновила онлайн-продажи билетов - продажа и возврат билетов на сайте и в приложении на все направления глубиной до 20 суток.

1 апреля "Укрзализныця" возобновила интеграцию с сервисом "Армия+" для приобретения билетов из спецрезерва военнослужащими и мониторинг, а также автовыкуп билетов в приложении и на сайте.

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