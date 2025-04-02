"Укрзализниця" открыла продажу билетов на транзитные поезда в Чоп. При этом запущен дополнительный поезд в Трускавец.
В пресс-службе компании отметили, что из-за строительства пути европейского стандарта между Чопом и Ужгородом с 31 марта изменен маршрут некоторых поездов. Так, временно не будет курсировать через Чоп поезд №368/367 Ковель – Ужгород, который обеспечивал пересадки на международные поезда в Братиславу, Будапешт и Вену.
В связи с этим пассажиры могут купить билеты из Львова в Чоп и Мукачево на транзитные поезда №27/28 Киев – Чоп и №749/750 Киев – Чоп.
Поезд №27/28 Киев – Чоп – Киев обеспечивает пересадки на составы, следующие в Вену, Будапешт, Кошице и Братиславу:
- Киев 19:57 - Львов 03:22 - Чоп 07:50;
- Чоп 22:38 - Львов 03:00 - Киев 10:01.
Поезд №749/750 Киев – Чоп – Киев обеспечивает пересадку на международный поезд №140/640 Чоп – Захонь – Чоп:
- Киев 13:23 - Львов 20:08 - Мукачево 23:55 - Чоп 00:48.
- Чоп 05:21 - Мукачево 06:21 - Львов 09:59 - Киев 16:41.
Кроме того, запущен дополнительный поезд в Трускавец.
Так, поезд №159/160 Киев – Трускавец будет курсировать в такие даты - 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14 апреля.
График:
- Киев 10:16 - Трускавец 19:37;
- Трускавец 09:03 - Киев 19:11.
При этом запланированы остановки во Львове и Дрогобыче.
Кибератака на "Укрзализныцю" - главные новости
23 марта онлайн-системы "Укрзализныци" подверглись масштабной кибератаке, из-за чего нельзя было купить билеты через приложение и сайт, онлайн-сервисы заказа услуг и справочные услуги. На следующий день компания ввела ограничения на продажу билетов в железнодорожных кассах.
27 марта компания возобновила онлайн-продажи билетов - продажа и возврат билетов на сайте и в приложении на все направления глубиной до 20 суток.
1 апреля "Укрзализныця" возобновила интеграцию с сервисом "Армия+" для приобретения билетов из спецрезерва военнослужащими и мониторинг, а также автовыкуп билетов в приложении и на сайте.