Возврат билетов пока осуществляется через электронную почту перевозчика.

"Укрзализныця" ввела ограничения на продажу билетов в железнодорожных кассах на фоне масштабной кибератаки. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в Телеграм.

"Ключевая система продажи билетов, на которой работают все кассы, выдержала атаку и сохранила работоспособность. Итак, наши кассы, вокзалы и поездные бригады проходят пиковые вечерние часы в максимальной готовности. Продажа билетов на все поезда в кассах осуществляется исключительно на ближайшие 2 суток: 24 и 25 марта. Это позволяет правильно управлять очередью, а также обеспечивать приоритетное оформление билетов для военнослужащих и других категорий пассажиров с неотложной путешествием", – говорилось в сообщении о ситуации по состоянию на 19:30.

В то же время для того, чтобы вернуть билет на поезда в текущие сутки, за час до отправления рейса необходимо отправить на электронную почту services.uz.gov.ua@gmail.com скан-копию или четкое фото билета и контактный номер телефона. Перевозчик обработает заявку в течение 3 суток с момента восстановления работы систем.

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Кибератака на "Укрзализныцю"

Онлайн-системы "Укрзализныци" подверглись масштабной кибератаке, восстановлением занимаются уже вторые сутки. По состоянию на 24 марта онлайн-покупка билетов была недоступна.

Перевозчик отмечал, что движение поездов стабильное, они курсируют четко без задержек и все операционные процессы движения отлажены в резервном формате.

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