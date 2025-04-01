В целом компания пока восстановила более 90% пассажирских онлайн-сервисов.

"Укрзализныця" возобновила интеграцию с сервисом "Армия+" для приобретения билетов из спецрезерва военнослужащими и мониторинг, а также автовыкуп билетов в приложении и на сайте. Как сообщает пресс-служба перевозчика, также вернулась верификация через "Дія.Підпис" для наиболее ажиотажных международных рейсов.

"В целом "Укрзализныця" уже возобновила более 90% пассажирских онлайн-сервисов: уже вскоре вернется портал заказа дополнительных услуг и программа лояльности. Также продолжается работа над восстановлением отображения в приложении билетов, которые исчезли из аккаунта в результате кибератаки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что грузовые сервисы "Укрзализныця" планирует восстановить в первой декаде апреля. Сейчас все необходимые документы на перевозку грузов оформляются в бумажном виде.

Видео дня

Кибератака на "Укрзализныцю": что известно

23 марта онлайн-системы "Укрзализныци" подверглись масштабной кибератаке. Тогда не работала продажа билетов через приложение и сайт, онлайн-сервисы заказа услуг и справочные услуги. На следующий день компания ввела ограничения на продажу билетов в железнодорожных кассах.

27 марта компания возобновила онлайн-продажи билетов на поезда после кибератаки на ключевые операционные системы компании. Тогда начали работать только базовые функции - продажа и возврат билетов на сайте и в приложении на все направления глубиной до 20 суток.

Вас также могут заинтересовать новости: