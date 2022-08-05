В то же время в ОПУ считают, что со временем Россия будет искать способ снова заблокировать экспорт из Украины.

Украина рассматривает расширение соглашения с РФ о разблокировке черноморских портов для экспорта не только продовольствия, но и других групп товаров.

Об этом сообщает Financial Times.

Тарас Качка, представитель Украины по вопросам торговли и заместитель министра экономики, выразил надежду на то, что соглашение между Украиной и Россией, позволяющее возобновить перевозки зерна, будет соблюдаться. Он также предположил, что оно может послужить образцом для последующих соглашений.

"Это соглашение о логистике, о движении судов через Черное море. Какая разница между зерном и железной рудой?", — сказал он.

Михаил Подоляк, старший советник президента Украины Владимира Зеленского, сказал, что Россия, вероятно, будет придерживаться соглашения какое-то время, пока это отвечает экономическим интересам России.

"Мне кажется, что эти [морские] караваны какое-то время будут ходить туда-сюда, параллельно с русскими караванами, которые тоже хотят возить свое зерно. Россия будет искать способ снова все это заблокировать. Это мой пессимистический и оптимистический сценарий, слепленные воедино", - сказал он.

Олег Устенко, советник президента Владимира Зеленского, сказал, что снятие блокады может помочь предотвратить экономическую катастрофу.

Он отметил, что до войны большая часть украинского экспорта шла транзитом через Черное море. Послевоенный рост логистических издержек, связанный с попытками перенаправить экспорт по железной дороге или автомобильным транспортом, сделал украинскую продукцию неконкурентоспособной на мировом рынке.

"Это было частью плана [России]... Ослабить украинскую экономику", — сказал он.

Как писал УНИАН, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Пивденный" для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

29 июля Кубраков сообщил, что 10 судов с украинским зерном в портах "Одесса" и "Черноморск" уже готовы к отправке.

Утром 1 августа из Одесского морского порта вышло первое с начала полномасштабного российского вторжения в Украину судно с украинским продовольствием. Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне направляется в порт Триполи в Ливане с 26 тысяч тонн кукурузы.

2 августа первое судно с украинской кукурузой достигло побережья Турции и прошло проверку. После осмотра судно покинет Босфор и направится в Ливан.

5 августа еще три судна с украинским зерном покинули украинские порты и направляются в сторону морского гуманитарного коридора.

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