Сейчас загруженными являются еще 17 судов, ожидающих разрешения на выход.

Группа инспекторов поднялась на борт Razoni, первого зерновоза, который покинул украинские порты в военное время. После осмотра судно покинет Босфор и направится в ливанский порт Триполи.

Об этом сообщает Reuters.

Два катера с инспекционным персоналом вышли из небольшого рыбацкого порта в стамбульском районе Румели Фенери к кораблю, который окружили два катера береговой охраны, а вокруг него облетел вертолет.

Ожидается, что инспекция, проведенная в среду украинским, турецким, русским персоналом и персоналом ООН, который работает в Объединенном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле, завершится около полудня.

"Это первое судно, которое идет согласованным с ООН и Турцией "зерновым коридором". Благодаря ВСУ и портовым службам RAZONI безопасно преодолело путь к Босфору, где прошло проверку представителям СКЦ. На примере RAZONI окончательно согласовываются и отрабатываются все необходимые меры контроля и координации между Украиной и партнерами-подписантами – ООН и Турцией", - подчеркнул министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Он подчеркнул, что контроль в украинских портах или территориальных водах остается исключительно за украинской стороной.

Вместе с тем происходит прием заявок на вход новых судов в украинские порты для загрузки агропродукцией. Сейчас загруженными являются 17 судов, ожидающих разрешения на выход.

Представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в среду планируется больше рейсов из Украины, добавив, что экспортным соглашением охвачено около 27 судов.

22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании трех украинских портов - "Одесса", "Черноморск" и "Южный" - для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

Контроль за портами "Одесса", "Черноморск" и "Южный" полностью остается за украинской стороной.

Срок действия соглашения составляет 120 дней с возможностью продления. Украинские и российские военные одобрили маршруты вывоза. Военного сопровождения грузов не предусмотрено. Суда, которые идут в Украину будут осматривать на предмет наличия вооружения, задействованы и представители РФ.

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