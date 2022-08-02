Сейчас судно стало на якорь в определенном месте у входа в Босфорский пролив из Черного моря.

Первое судно с украинской кукурузой, которая 1 августа вышла из порта Одессы, уже достигла побережья Турции.

Об этом говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции.

"Сухогруз RAZONI, нагруженное кукурузой, которое вчера отправилось из порта Одессы в Украине, достигло входа в Босфор из Черного моря и встало на якорь в определенном месте", - говорится в сообщении.

Договоренность об экспорте зерна из Украины-что известно

22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании трех украинских портов - "Одесса", "Черноморск" и "Южный" - для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

Контроль за портами "Одесса", "Черноморск" и "Южный" полностью остается за украинской стороной.

Срок действия соглашения составляет 120 дней с возможностью продления. Украинские и российские военные одобрили маршруты вывоза. Военного сопровождения грузов не предусмотрено. Суда, которые идут в Украину будут осматривать на предмет наличия вооружения, задействованы и представители РФ.

Утром 1 августа из Одесского морского порта вышло первое с начала полномасштабного российского вторжения в Украину судно с украинским продовольствием. Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне направляется в порт Триполи в Ливане с 26 тысяч тонн кукурузы.

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